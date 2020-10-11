صيانة شبكات الصرف الصحى للقرى المحرومة بـ الوادى الجديد بـ700 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أنه جرى تدبير 700 مليون جنيه، ضمن مخصصات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بهدف إصلاح شبكات الصرف الصحى للقرى المحرومة على مراحل، والتى يجرى تنفيذها خلال 3 سنوات، وذلك فى إطار تكليف رئيس الوزراء لوزير الإسكان، بإعداد خطة لمشروعات الصرف الصحى على مستوى محافظة الوادى الجديد، والتكلفة المالية لتنفيذها.





وأضاف الزملوط أنه يجرى استكمال عمل لجنة مشكلة بقرار من وزير الأسكان، تضم عضو من هيئة مجلس الدولة تتولى حاليًا عملية الإجراءات الإدارية والدفترية والمستندية فى نقل أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحى من الوحدات المحلية بالمحافظة، إلى تبعية شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وجارى الانتهاء بشكل كامل من عملية نقل الأصول بمركز الخارجة، وتتوالى خلال الفترة المقبلةـ نقل أصول المرفقين لتبعية الشركة.

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وأكد الزملوط، أن عملية نقل الأصول تستغرق وقتا كبيرا، لأن مكونات المرفق سيارات وماكينات ومحطات تنقية ومعالجة خلال شهرين الانتهاء من نقل أصول مرفق الصرف الصحى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، وبعد ذلك يبدأ تخصيص اعتمادات مالية لاستكمال عملية صيانة وإصلاح مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المحافظة.





وأوضح، أن المدينة التى تنتهى من عملية نقل أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، وتخصيص اعتمادات مالية للمرفقين بها، سيجرى فورًا تسليم العمل للأسماء التى جرى الإعلان عنها الفترة الماضية من وظائف شاغرة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



