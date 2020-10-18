أقل السيارات استهلاكا للبنزين في مصر.. صور

يبحث دائما الأشخاص قبل شراء السيارة في استهلاكها للوقود ، ويقدم دائما الوكلاء في مصر، السيارات التي تتميز بمعدلات استهلاك بمعدل أقل في السوق، وتتنوع ما بين سيارات هاتشباك صغيرة وسيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات، وفي هذا التقرير نقدم أقل السيارات استهلاكا للوقود.



سوزوكي ألتو

تستهلك سوزوكي ألتو هاتشباك 3 لترات من الوقود في المتوسط وفي ظروف القيادة العادية لقطع مسافة 100 كيلومتر، تنتمى طراز سوزوكي التو 2021 لفئة السيارات الهاتشباك، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات 800 سي سي قوة 47 حصانا وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بفتيس 5 سرعات ، سعر السيارة في السوق المصري 120 ألف جنيه.



اودي Q2

متوسط استهلاك السيارة من الوقود 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر ، تأتي بمحرك 3 اسطوانات 1000 سي سي تيربو بقوة 115 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك سبع سرعات .



زوتي 100

تحتوي السيارة على محرك 1000 سي سي ، القوة الحصانية 75 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة،أقصى سرعة للسيارة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة ، ناقل حركة يدوي “مانيوال” مكون من 5 سرعات، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم





MG6

تأتي السيارة MG6 بمحرك 1500 سي سي بقوة تصل الي 169 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش ( لسرعة استجابة النقلات ) ويمكن للسيارة MG6 التسارع من 0 كم الي 100 كم في الساعة في 7 ثواني ، يبلغ متوسط السيارة من الوقود 5.8 لتر.



