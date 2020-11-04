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توك شو

أخبار التوك شو| فضيحة جنسية جديدة لـ معتز مطر.. وتامر أمين يعلق على أزمة والد طفل المرور

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن النيابة العامة عندما استدعت الطفل المعتدي علي فرد الشرطة كان بغرض التحقيق معه في واقعتين الأولى وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة والثانية بسبب التعدي علي فرد شرطة.

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان اخصائي نجدة الطفل راي في التقرير الاولي ان الولد يسلم الي والديه بعد ما افاد به والده أنه يتعهد بحسن المعاملة والمحافظة علية وعدم تعريضه للخطر .

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غاية الأهمية لأنها ترتبط بـ أقوى شخصية في العالم وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن  عواصم العالم بأكمله تهتم بالانتخابات الأمريكية الرئاسية، وتلك الانتخابات ذات طابع عالمي وتؤثر على سياسات الدول وعلاقاتها .

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قبل بداية عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية صباح الثلاثاء فان هناك نسبة 72% من الأصوات قامت بالانتخاب المبكر عبر البريد مقارنة بأعداد الناخبين عام 2016.

وأضاف «كمال» خلال حواره التليفزيوني في قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن في الانتخابات السابقة للولايات المتحدة عام 2016 كان اجمالى عدد الناخبين 137 مليون مواطن فقط.

قال جو بايدن، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية، إن الحملة الانتخابية الخاصة به كانت رائعة جدا، حيث انه لا يمكن أن يشكرهم بالقدر الكافي، متابعا :"انا ممتن ليكم جميعا".

وأضاف «بايدن» خلال تواجده وسط مؤيديه، أنه متوقع ان تكون الانتخابات الرئاسية هذا العام يكون أشد وأقوي من أي انتخابات مضت علي الولايات المتحدة الأمريكية.

قال الكاتب الصحفى محمد سطوحي، من نيويورك إن الانتخابات الأمريكية لن يتوقعها أحد ولكن الاستطلاعات تشير إلى ترجيح كفة المرشح جو بايدن لكنها ليست دقيقة أو حاسمة، معلقًا "سيفوز بنسبة كبيرة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين أن التصويت فى الانتخابات الأمريكية يجري بالتساوي بين ترامب وبايدن.

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه فوجئ بوجود تريند يزداد يومًا بعد يوم حتى أصبح تريندًا عالميًا باسم "معتز ترتر" وأصبح هذا التريند رقم 2 عالميا.

وأضاف «الحسيني» خلال حواره التليفزيوني علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، ان هذا التريند يهاجم معتز مطر، معلقا "دا مش إعلامي ولا ينتمي إلى هذه المهنة العظيمة بأي شكل من الأشكال أو تحت ظرف من الظروف".

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك بعض المواطنين يشنون هجمة على والد الطفل الذي اعتدى على رجل المرور، موضحًا أن والد الطفل فى وضع صعب كونه اب و قاضى فى نفس الوقت.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" أن المستشار والد الطفل فى أزمة نفسية كبيرة بسبب ما قام به الطفل.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جرائم عناصر حركة حماس الإرهابية في عام 2011. 

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الثلاثاء، "شوفت عناصر من حماس يهاجمون قسم شرطة الأزبكية، حماس بقيادة الإرهابي ممتاز دغمش خطفت 4 ضباط وأمين شرطة 2011".

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