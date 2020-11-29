ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو| أيام سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع .. مكافآت استثنائية لـ الأهلى بعد الفوز على الزمالك .. تعليق وزير الرياضة على تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
Advertisements
قسم التوك شو
نشر موقع «صدى البلد»، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها في الآتي:

أكد  بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب أنه من الطبيعى ترشيح  النائب محمد أبو العينين لجائزة سيتم استحداثها من خلال أكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى تسمى جائزة "فوق التصنيف".

عبر السفير فتحي جبر أحد المكرمين بجائزة فخر العرب للعمل المجتمعي عن سعادته بلقاء النائب محمد أبو العينين الفائز بجائزة فخر العرب عن دوره فى الاقتصاد والصناعة والعمل المجتمعي.

قال الإعلامي أحمد موسى، ان الآثار المصرية كانت تسرق وتنهب في عهد الجماعة الإرهابية، موضحا أن في عهد الإخوان قام فوج سياحي ألماني بسرقة اشياء من حجر الدفن بهرم بالهرم الأكبر. 

قالت ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن نوبة "قاسم " هي موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شاهدناها الأسبوع الماضي وهي التي بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت اليوم السبت وبداية من اليوم هناك استقرار تام في الأحوال الجوية .

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية ، إن هناك الكثير من الدول في اوروبا وامريكا تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا وبناء علي ذلك اكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضرورة الاستعداد لمواجهة أى موجة أخرى من فيروس كورونا محتملة.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أصعب فترة مر بها الأهلي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك التي فاز بها الفريق، مؤكد أنه لم يشعر بالقلق من هدف شيكابالا في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وأقيمت على استاد القاهرة مساء امس الجمعة.

قال نجم النادي الاهلي محمد مجدي أفشة، إن موسيماني مدرب عبقري ومحترف ولن أقول عليه مدرب كويس بسبب أن هناك فرق بين مدرب جيد ومدرب عبقري، قائلا "موسيماني مختلف في الفكر والطريقة ومذاكر الخصم كويس جدا".

علق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على ما نشرته بعض المواقع الصحفية بشأن تعين اللواء صفى الدين بسيوني رئيسا لنادى الزمالك، متابعا:" ما دام لم يصدر عن وزارة الشباب والرياضة مش هقول صح أو غلط أو بشكل رسمي احنا مش مسؤولين عنه".

أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، متابعا : محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة»، مردفا «الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

زاهي حواس: يوم ماتش الأهلي مقدس وفايلر مدرب فاشل .. فيديو

بعد حصده جائزة فخر العرب.. ترشيح أبو العينين لـ"فوق التصنيف"

السفير فتحي جبر: دور محمد أبو العينين المجتمعي متميز .. فيديو

دي لحظة تاريخية في حياتي مش هتكرر.. أفشة يعلق على هدفه بمباراة نهائي القرن

أول مرة أقلع التيشيرت.. قفشة: أصعب لحظات الأمس كانت كرة زيزو المرتطمة بالقائم

ترشيحاتنا

الخطيب يكشف لأول مرة كواليس التعاقد مع موسيماني

بعد واقعة جماهير أهلاوية ضد شيكابالا| الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية

حالة نادرة .. سر احتفاظ الأطباء بقلب مارادونا بعد تشريح جثته

أصيب نجله بكورونا فمات حزنا عليه| وبعد 4 أيام توفي الابن بالفيروس

تركت الأهلي عشان الطموح.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية إلى رمضان صبحي

Advertisements

فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية

بعد واقعة جماهير أهلاوية ضد شيكابالا| الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

جماهير الزمالك تدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

وصمة عار.. رد فعل عنيف من حازم إمام على واقعة شيكابالا | شاهد

أحمد موسى يعلن شفاء وليد سليمان .. ويكشف عن لاعب الزمالك ساند الأهلي في النهائي

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

مش هقول صح أو غلط .. وزير الرياضة عن تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك |فيديو

واقعة الكلب ورفع الحذاء.. اعتذار ثم تراجع| أزمة أحمد فهمى وشيكابالا تشتعل من جديد

رئيس مصر المقاصة: الأهلي سرق لقب دورى الأبطال من الزمالك

التنمر على شيكابالا يثير جدلا.. الأزهر: مذموم شرعا.. والإفتاء: بذاءة اللسان فسوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. سر احتفاظ الأطباء بقلب مارادونا بعد تشريح جثته

دراسة تكشف عن نظام غذائي يطيل العمر

9 فوائد.. دراسة تكشف عن عشبة يونانية تحمي من السرطان وتنسف الدهون