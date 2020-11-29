أخبار التوك شو| أيام سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع .. مكافآت استثنائية لـ الأهلى بعد الفوز على الزمالك .. تعليق وزير الرياضة على تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها في الآتي:





أكد بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب أنه من الطبيعى ترشيح النائب محمد أبو العينين لجائزة سيتم استحداثها من خلال أكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى تسمى جائزة "فوق التصنيف".





عبر السفير فتحي جبر أحد المكرمين بجائزة فخر العرب للعمل المجتمعي عن سعادته بلقاء النائب محمد أبو العينين الفائز بجائزة فخر العرب عن دوره فى الاقتصاد والصناعة والعمل المجتمعي.





قال الإعلامي أحمد موسى، ان الآثار المصرية كانت تسرق وتنهب في عهد الجماعة الإرهابية، موضحا أن في عهد الإخوان قام فوج سياحي ألماني بسرقة اشياء من حجر الدفن بهرم بالهرم الأكبر.





قالت ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن نوبة "قاسم " هي موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شاهدناها الأسبوع الماضي وهي التي بدأت يوم الأربعاء الماضي وانتهت اليوم السبت وبداية من اليوم هناك استقرار تام في الأحوال الجوية .





قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية ، إن هناك الكثير من الدول في اوروبا وامريكا تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا وبناء علي ذلك اكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضرورة الاستعداد لمواجهة أى موجة أخرى من فيروس كورونا محتملة.





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أصعب فترة مر بها الأهلي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك التي فاز بها الفريق، مؤكد أنه لم يشعر بالقلق من هدف شيكابالا في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وأقيمت على استاد القاهرة مساء امس الجمعة.





قال نجم النادي الاهلي محمد مجدي أفشة، إن موسيماني مدرب عبقري ومحترف ولن أقول عليه مدرب كويس بسبب أن هناك فرق بين مدرب جيد ومدرب عبقري، قائلا "موسيماني مختلف في الفكر والطريقة ومذاكر الخصم كويس جدا".





علق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على ما نشرته بعض المواقع الصحفية بشأن تعين اللواء صفى الدين بسيوني رئيسا لنادى الزمالك، متابعا:" ما دام لم يصدر عن وزارة الشباب والرياضة مش هقول صح أو غلط أو بشكل رسمي احنا مش مسؤولين عنه".



