أخبار التكنولوجيا.. مفاجأة لأصحاب هواتف Samsung Galaxy S10.. اشتر آيفون 7 بلس بـ2800 جنيه

تمكن هاتف

الذكي الشهير من صنع قصة نجاح أسطورية

عالميًا

لدى محبي الهواتف الذكية، و لفضل فى ذلك لإصداراته ذات الشاشة الكبيرة، حيث أفضل تجربة مشاهدة واستخدام، بينما العيب الوحيد فى ارتفاع أسعار هذه الإصدارات، ومع هذا العرض تستطيع شؤاء

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