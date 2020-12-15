أخبار التكنولوجيا.. مفاجأة لأصحاب هواتف Samsung Galaxy S10.. اشتر آيفون 7 بلس بـ2800 جنيه

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:
كشفت شركة سامسونج الكورية الحنوبية عن تحديث جديد لسلسلة هواتف Samsung Galaxy S10، والذى يوفر أحدث أنظمة نشيل الأأندرويد Android 11 مع واجهة تشغيل One UI 3.0 الجديد.
تمكن هاتف آيفون الذكي الشهير من صنع قصة نجاح أسطورية عالميًا لدى محبي الهواتف الذكية، و لفضل فى ذلك لإصداراته ذات الشاشة الكبيرة، حيث أفضل تجربة مشاهدة واستخدام، بينما العيب الوحيد فى ارتفاع أسعار هذه الإصدارات، ومع هذا العرض تستطيع شؤاء نسخة من iPhone 7 plus بأقل من نصف السعر.
أظهرت دراسة جديدة، نوعا من التكنولوجيا التي تستخدم في فحص يساعد على الكشف المبكر عن مرض السكري من النوع الثاني لدى الأشخاص.
كشفت تسريبات أن شركة نوكيا تعتزم إطلاق جهاز لاب توب Purebook X14 خلال الأسابيع المقبلة، بمعالج Core i5 من شركة إنتل الأمريكية من الجيل العاشر، إلى جانب شاشة بدقة فائقة الجودة من نوع FHD IPS .
كشفت شركة هواوى الصينية، أنها ستبدأ بيع هاتفها ذات القدرات الاستثنائية Mate 40 Pro فى الصين غدا، على أن تطلقه للبيع فى جميع أنحاء العالم بدءا من يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث كانت أعلنت عنه رسميا فى 22 أكتوبر الماضى ضمن سلسلة Huawei Mate 40.
اكتشف عدد من الباحثين فى شركة مايكروسوفت، منذ أيام، برنامج من أكثر البرامج الخبيثة خطورة على أجهزة المستخدمين، وهو برنامج Adrozek حيث يستطيع البرنامج استخراج بيانات الأجهزة وسرقة البيانات الموجودة عليها،حيث يهدد مئات الملايين من المستخدمين.
لإضفاء نوع من البهجة والمرح بين المستخدمين على عمليات البحث، أطلقت شركة جوجل Google عددا كبيرا من الحيوانات بتقنية الواقع المعزز لتظهر وكأنها تشاركك فى عميات البحث.