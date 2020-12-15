علاج كثرة الغازات بالأعشاب.. الزنجبيل والنعناع أبرزها

نحتاج من وقت لآخر علاج كثرة الغازات بالأعشاب، والتي تحدث نتيجة لتناول بعض الأطعمة الغير صحية الدسمة، او الفاست فود، أو بسبب الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي كـ الإمساك، أو الإسهال، لذا سنقوم فيما يلي بذكر أبرز طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب.
يمكن علاج كثرة الغازات بالأعشاب، ويمكن الخلط بين ألم الغازات لدرجة أن الأطباء يخطئون في فهم السبب الجذري وراء هذه الآلام ويفسرونه بأنه التهاب الزائدة الدودية أو حصوات المرارة أو حتى أمراض القلب، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب.
1- المشروبات العشبية :
قد تساعد علاج كثرة الغازات بالأعشاب على التخلص من مشاكل الهضم وتقلل آلام الغازات بسرعة، وتعتبر هي الأكثر فاعلية بين جميع العلاجات الموصوفة، حيث يمكن استهلاك ما يلي :
اليانسون
البابونج
الزنجبيل
النعناع
ومن أبرز طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب اليانسون؛ حيث انه يعمل كملين خفيف ويجب تجنبه إذا كان الإسهال مصحوبًا بالغازات. ومع ذلك ، يمكن أن يكون مفيدًا إذا كان الإمساك مسؤولًا عن الغازات المحتبسة.
2- بذور الشمر :
وتعتبر بذور الشمر من أكثر طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب، وهو حل قديم للتخلص من الآلام التي تتسبب بها، وذلك عبر مضغ ملعقة صغيرة من البذور، ومع ذلك ، يجب على الحوامل والمرضعات تجنب مضغ بذور الشمر لما يمكن ان تسببه من أضرار للأم والجنين.
3- مكملات النعناع
تستخدم كبسولات زيت النعناع منذ فترة طويلة لـ علاج كثرة الغازات بالأعشاب، و الانتفاخ والإمساك والغازات المحبوسة. تدعم بعض الأبحاث استخدام النعناع لهذه الأعراض.
ولكن يجب عليك اختيار الكبسولات المعوية المغلفة. قد تذوب الكبسولات غير المطلية بسرعة كبيرة في الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى الحموضة المعوية ، ولا يجب تناولها بعد الطعام مباشرة لأنه تمنع من امتصاص الحديد، وعلى من يعانون من فقر الدم تجنبها.
4- زيت القرنفل
يستخدم زيت القرنفل كـ علاج كثرة الغازات بالأعشاب ومشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الانتفاخ وعسر الهضم. قد يكون لها أيضًا خصائص مقاومة القرحة، يمكن أن يؤدي استهلاك زيت القرنفل بعد الوجبات إلى زيادة إنزيمات الجهاز الهضمي وتقليل كمية الغازات في الأمعاء.
5- خل التفاح :
يساعد خل التفاح على إنتاج حمض المعدة وإنزيمات الجهاز الهضمي، مما يساعد على علاج كثرة الغازات بالاعشاب و تخفيف الآلام الناتجة عنها بسرعة.
ويمكن تطبيق علاج كثرة الغازات بالأعشاب عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من الخل إلى كوب ماء وشربه قبل وجبات الطعام لمنع الغازات من الألم والانتفاخ. من المهم بعد ذلك شطف الفم بالماء ، حيث يمكن أن يؤدي الخل إلى تآكل مينا الأسنان.