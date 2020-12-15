علاج كثرة الغازات بالأعشاب.. الزنجبيل والنعناع أبرزها

1- المشروبات العشبية :





قد تساعد علاج كثرة الغازات بالأعشاب على التخلص من مشاكل الهضم وتقلل آلام الغازات بسرعة، وتعتبر هي الأكثر فاعلية بين جميع العلاجات الموصوفة، حيث يمكن استهلاك ما يلي :





اليانسون

البابونج

الزنجبيل

النعناع





ومن أبرز طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب اليانسون؛ حيث انه يعمل كملين خفيف ويجب تجنبه إذا كان الإسهال مصحوبًا بالغازات. ومع ذلك ، يمكن أن يكون مفيدًا إذا كان الإمساك مسؤولًا عن الغازات المحتبسة.





2- بذور الشمر :





ومع ذلك ، يجب على الحوامل والمرضعات تجنب مضغ بذور الشمر لما يمكن ان تسببه من أضرار للأم والجنين. وتعتبر بذور الشمر من أكثر طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب، وهو حل قديم للتخلص من الآلام التي تتسبب بها، وذلك عبر مضغ ملعقة صغيرة من البذور،





3- مكملات النعناع





تستخدم كبسولات زيت النعناع منذ فترة طويلة لـ علاج كثرة الغازات بالأعشاب، و الانتفاخ والإمساك والغازات المحبوسة. تدعم بعض الأبحاث استخدام النعناع لهذه الأعراض.





ولكن يجب عليك اختيار الكبسولات المعوية المغلفة. قد تذوب الكبسولات غير المطلية بسرعة كبيرة في الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى الحموضة المعوية ، ولا يجب تناولها بعد الطعام مباشرة لأنه تمنع من امتصاص الحديد، وعلى من يعانون من فقر الدم تجنبها.





4- زيت القرنفل





يمكن أن يؤدي استهلاك زيت القرنفل بعد الوجبات إلى زيادة إنزيمات الجهاز الهضمي وتقليل كمية الغازات في الأمعاء. يستخدم زيت القرنفل كـ علاج كثرة الغازات بالأعشاب ومشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الانتفاخ وعسر الهضم. قد يكون لها أيضًا خصائص مقاومة القرحة،



