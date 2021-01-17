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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تسليم الخونة الهاربين من الإخوان قريبا.. عبلة الكحلاوي ليست مصابة بكورونا.. ومفاجأة تتعلق باللقاحات

الأحد 17/يناير/2021 - 12:13 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
تناولت برامج التوك شو على مدار "السبت"، العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي: 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الخونة والإرهابيين الهاربين في قنوات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا سوف يتم غلق قنواتهم المشبوهة، مضيفا:" كل الخونة هيتم تسليمهم".

كشف الدكتور حمد الكحلاوي، شقيق الدكتور عبلة الكحلاوي، الحالة الصحية لها.

قال حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، إن اعتذار النادى الفرنسى سانت اتيان لابد أن يأتى على إيميل النادى، فالمتداول ورقة أتت من مدير الموظفين فى النادى، ويعتذر عما أسيء فهمه، ولكن لن نعترف بهذا الخطاب، إلا بإيميل رسمى من النادى، لا سيما أنه لا يوجد توقيع من النادى.

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بـ قصر العيني، إن هناك مجموعة كبيرة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا سوف تظهر في القريب العاجل.

قال رمزى فودة رئيس جمعية المهندسين الوراثيين في الاردن، إن الفيروس عبارة عن خلايا بروتينية داخله مادة وراثية، مؤكدًا أن السلالات الجديدة من الفيروس أضعف من حيث الخطورة.

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب،  التزمنا بقواعد الحوكمة وفي العديد من المناسبات تم الإشارة إلى صعوبة موقف الشركة ".

قال الدكتور محمد الجندى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن تطبيق "سيجنال" ليس سهلا فى الاستعمال كتطبيق واتس آب.

قال المهندس ناصر أمين، رئيس مجلس إدارة شركة كار جاس، إن هناك إقبالا كبيرا علي عملية إحلال السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

كشف محمد إبراهيم، صائد الذئاب بقنا، كيفية اصطياده للذئاب، معقبا: "فيه ناس بتحب تربيه الذئاب مثل تربية الكلاب".

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