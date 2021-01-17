غرامة 200 جنيه.. عقوبة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب

يعتبر قانون المرور الجديد من القوانين الهامة التى تستهدف التصدي للفوضى المرورية التى نراها يوميا فى الشارع المصرى ، إلا أن هذا القانون لم يصدر فى عهد مجلس النواب السابق ، نظرا لزخم الأجندة التشريعية للبرلمان السابق.
ويتصدر قانون المرور الجديد أولويات مجلس النواب الحالى نظرا لأهميته ، بإعتباره يمس الحياة اليومية للمواطنين.
ونص قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبارها القانون من الجرائم المرورية.