أخبار التكنولوجيا.. تعمل إيه لو موبايلك وقع فى المياه.. إنستجرام يحظر حسابك في هذه الحالة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:

لطالما شكلت حوادث صقوط الهواتف الذكية فى المياه سواء العذبة أو الماحلة منها كابوسًا لأصحابها، حيث يكلفهم الأمر خسارة هواتفهم تمامًا، أضف غلى ذلك خسارة بياناتهم الهامة سواء كانت الخاصة بالعمل أو الحياة الشخصية، ومن هنا بدأ إهتمام كبري شركات الهواتف الذكية لتأمين هواتفها ضد المياه.









أعلنت شركة جوجل Google العالمية عن بدء الاختبارات الخاصة بطرح الوضع المظلم للأجهزة الكومبيوتر المكتبية، إلا أنها ستظهر لبعض المستخدمين بشكل عشوائى، و اذا كنت محظوظًا ستظهر لك صفحات البحث باللون الرمادي الداكن.









تعد مشكلة إمتلاء الذاكرة الداخلية للهاتف واحدة من أكثر المشاكل التى تؤرق أصحاب الهواتف الذكية، وقد تدفعهم لشراء هواتف أخري و الإستغناء عن هواتفهم القديمة، او اللجوء لحل أخر أشد قسوة و هو مسح بياناتهم القديمة بما فيها من ملفات هامة و اخري تتضمن ذكريات.





