أخبار التكنولوجيا.. تعمل إيه لو موبايلك وقع فى المياه.. إنستجرام يحظر حسابك في هذه الحالة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:
لطالما شكلت حوادث صقوط الهواتف الذكية فى المياه سواء العذبة أو الماحلة منها كابوسًا لأصحابها، حيث يكلفهم الأمر خسارة هواتفهم تمامًا، أضف غلى ذلك خسارة بياناتهم الهامة سواء كانت الخاصة بالعمل أو الحياة الشخصية، ومن هنا بدأ إهتمام كبري شركات الهواتف الذكية لتأمين هواتفها ضد المياه.
أعلنت شركة جوجل Google العالمية عن بدء الاختبارات الخاصة بطرح الوضع المظلم للأجهزة الكومبيوتر المكتبية، إلا أنها ستظهر لبعض المستخدمين بشكل عشوائى، و اذا كنت محظوظًا ستظهر لك صفحات البحث باللون الرمادي الداكن.
تعد مشكلة إمتلاء الذاكرة الداخلية للهاتف واحدة من أكثر المشاكل التى تؤرق أصحاب الهواتف الذكية، وقد تدفعهم لشراء هواتف أخري و الإستغناء عن هواتفهم القديمة، او اللجوء لحل أخر أشد قسوة و هو مسح بياناتهم القديمة بما فيها من ملفات هامة و اخري تتضمن ذكريات.
كشفت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن هاتف Moto E6i، والذي حصل على اعتماد Bluetooth SIG الأسبوع الماضي، حيث يعمل الهاتف الجديد متوسط التكلفة بنظام التشغيل أندرويد إصدار Go.
كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة شاومي، لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة، سيتم إطلاق هاتفين من بينها تحت علامتها التجارية ريدمي، وهي سلسلة Redmi K40.
أعلنت منصة انستجرام Instagram لمشاركة الصور والفيديوهات عن بدء تعطيل حسابات الأشخاص الذين يرسلون رسائل كراهية للآخرين، ليأتى ذلك تأكيدًا على موقف انستجرام من خطاب الكراهية الذي بدأ في الانتشار مؤخرا عبر الرسائل الخاصة في التطبيق.
ردت الحكومة الهندية على رفض شركة تويتر على مطالبها، بعد أن أمرت حكومة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" منصة التدوينات العالمية بإزالة أكثر من 1100 حساب تتكون من كيانات إعلامية وصحفيين ونشطاء وسياسيين، لأنها تنشر معلومات مضللة حول احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين ضد القوانين الزراعية الجديدة.
أطلقت شركة إنفينكس Infinix، النسخة العالمية من هاتفها الذكي Smart 5 في شهر أغسطس الماضي، واليوم، أعلنت الشركة الصينية إصدار جديد للسوق الهندية.
أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية رسميًا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Redmi note10، والذى سيصدر مع بداية شهر مارس المقبل، يأتى ضمن فئة Redmi التى تقدم مواصفات مذهلة بسعر معقول ضمن فئة الهواتف المتوسطة.