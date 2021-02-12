الأزهر في أسبوع.. منح ومكافآت للمعلمين.. وموعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، باجتهاد طلاب العلم من ذوي القدرات الخاصة وحرصهم على تلقي العلم على الرغم من التحديات التي تواجههم.





وأضاف خلال لقائه بأحمد محروس، الطالب بكلية أصول الدين بالقاهرة، أن الجامعة تفتخر بأبنائها المكفوفين من ذوي الهمم؛ فهم يجتهدون ويصلون لأعلى المناصب داخل مؤسسة الأزهر؛ فمنهم من وصل لعضوية هيئة كبار العلماء.





تكليف حسن خليل بمنصب رئيس القاهرة الأزهرية

قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن خليل، أحد علماء الأزهر الشريف، بمنصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، خلفا للشيخ مصطفى وافي. للمزيد من هنا

منصة المراجعات النهائية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية أعلن علن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمعاهد البعوث الإسلامية عن رابط التسجيل الدخول إلى منصة المراجعات النهائية ( عن بعد)، انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب الوافدين، وتذليل الصعاب التي قد تعوق تفوقهم الدراسي. للمزيد من هنا

شيخ الأزهر يهنئ الإمارات عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إعجابه وسعادته بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية الشقيقة في وصول مسبار الأمل الي كوكب المريخ. للمزيد من هنا

تعاون بين جامعة الأزهر ووكالة الفضاء وقع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية برتوكول تعاون يتضمن إقامة وتأسيس أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، في إطار حرص جامعة الأزهر على المشاركة الفعالة في المخطط الاستراتيجي للدولة 2030م، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. للمزيد من هنا

طالب إيفواري بالأزهر: المناهج لا تعرف التطرف يحتضن الأزهر الشريف، الآلاف من الطلاب الوافدين، كل عام للدراسة بجامعته ومعاهده، ويسلط موقع "صدى البلد"، الضوء على عدد من الطلاب الوافدين للحديث معهم عن حياتهم في مصر وكيفية الالتحاق بالدراسة في الأزهر.

وفي هذا الإطار، حاور "صدى البلد"، الطالب كوناتي لوسيني، رئيس اتحاد طلاب كوت ديفوار سابقا في جامعة الأزهر، وعضو في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ويدرس الماجستير في الفقه العام بكلية الشريعة والقانون. للمزيد من هنا

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الأزهر: مقررات شهر يناير محذوفة ولن ترد في أسئلة الامتحانات