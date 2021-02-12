الأزهر في أسبوع.. منح ومكافآت للمعلمين.. وموعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث

شهدت مشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة، نرصد أبرزها.
شيخ الأزهر يوافق على منح ومكافآت شهرية للمعلمين
أعلن المجلس الأعلى للأزهر، موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على زيادة بدل المعلم ومنح حافز شهري إضافي، ومنح حافز شهري لشاغلي شيخ معهد ووكيل معهد نظير إدارة المعهد بواقع 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.
موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث
أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية عن مرحلة المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام 2020 / 2021.
ومن المقرر أن يتم عقد المقابلات خلال الفترة من 16 / 2 /2021 حتي 23 / 2 / 2021 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة.
وللاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية لمسابقة الابتعاث.. اضغط هنا
رئيس جامعة الأزهر يكافئ طالبا كفيفا
أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، باجتهاد طلاب العلم من ذوي القدرات الخاصة وحرصهم على تلقي العلم على الرغم من التحديات التي تواجههم.
وأضاف خلال لقائه بأحمد محروس، الطالب بكلية أصول الدين بالقاهرة، أن الجامعة تفتخر بأبنائها المكفوفين من ذوي الهمم؛ فهم يجتهدون ويصلون لأعلى المناصب داخل مؤسسة الأزهر؛ فمنهم من وصل لعضوية هيئة كبار العلماء.
تكليف حسن خليل بمنصب رئيس القاهرة الأزهرية
قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن خليل، أحد علماء الأزهر الشريف، بمنصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، خلفا للشيخ مصطفى وافي.
منصة المراجعات النهائية لطلاب معاهد البعوث الإسلامية
أعلن علن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمعاهد البعوث الإسلامية عن رابط التسجيل الدخول إلى منصة المراجعات النهائية ( عن بعد)، انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب الوافدين، وتذليل الصعاب التي قد تعوق تفوقهم الدراسي.
شيخ الأزهر يهنئ الإمارات
عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إعجابه وسعادته بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية الشقيقة في وصول مسبار الأمل الي كوكب المريخ.
تعاون بين جامعة الأزهر ووكالة الفضاء
وقع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية برتوكول تعاون يتضمن إقامة وتأسيس أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، في إطار حرص جامعة الأزهر على المشاركة الفعالة في المخطط الاستراتيجي للدولة 2030م، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
طالب إيفواري بالأزهر: المناهج لا تعرف التطرف
يحتضن الأزهر الشريف، الآلاف من الطلاب الوافدين، كل عام للدراسة بجامعته ومعاهده، ويسلط موقع "صدى البلد"، الضوء على عدد من الطلاب الوافدين للحديث معهم عن حياتهم في مصر وكيفية الالتحاق بالدراسة في الأزهر.
وفي هذا الإطار، حاور "صدى البلد"، الطالب كوناتي لوسيني، رئيس اتحاد طلاب كوت ديفوار سابقا في جامعة الأزهر، وعضو في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ويدرس الماجستير في الفقه العام بكلية الشريعة والقانون.
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الأزهر: مقررات شهر يناير محذوفة ولن ترد في أسئلة الامتحانات
كشف مصدر بمشيخة الأزهر، عن موقف مقررات شهر يناير بالمعاهد الأزهرية، منوها بأنه تم إلغاؤها ولن يصدر قرار بشأن إعادتها مرة أخرى.
طرح 240 شقة تمليك بمدينة الرحاب
أعلن الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن طرح 10 عمارات سكنية لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بفرع الجامعة بأسيوط، لتمليك 240 شقة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة.
ترقية أعضاء من هيئة التدريس بكليات الجامعة
وافق فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر.
تحقيق الجنائية الدولية في «جرائم حرب» الكيان الصهيوني
رحب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي يقضي بالولاية القضائية للمحكمة على جرائم حرب الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد الطريق لفتح تحقيقات بشأن هذه الجرائم غير الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.
"مصالحات الأزهر" تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في "جرجا"
نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، في إتمام الصلح بين عائلتي آل الجندي والبصير وآل عودة، بمدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وكيل الأزهر السابق، والسيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والشيخ محمد زكي، أمين عام اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية ومؤسساتها المعنية.
كيف يسد الأزهر عجز الأطباء في المستشفيات خلال كورونا؟.. التفاصيل الكاملة
أعلنت لجنة قطاع الطب بجامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن إعلان سد العجز بكليات الطب وقطاع المستشفيات الجامعية صدق عليه من مجلس الجامعة الأخير، كما صدق عليه أمس المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.