أخبار التعليم.. لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية.. وانطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين 27 فبراير

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم، الأحد:جامعة عين شمس تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بلقاح كوروناهل تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟.. 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعهردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف كم أن هؤلاء كاذبونتعرف على شروط الاشتراك في المسابقة الرياضية لاتحاد طلاب جامعة حلوانالأعلى للجامعات يضع الخريطة الزمنية للدراسة.. السبت المقبلرئيس جامعة حلوان: نهتم بطرح برامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العملقرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسيةللمرة الثانية .. جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقةالبحث العلمي تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بعضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانياترئيس القومي للبحوث الفلكية: إنشاء محطة لرصد الأقمار الصناعية بالتعاون مع الجانب الصيني٢٧ فبراير.. انطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين