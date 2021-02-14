أخبار التعليم.. لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية.. وانطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين 27 فبراير

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم، الأحد: