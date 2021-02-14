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تعليم

أخبار التعليم.. لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية.. وانطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين 27 فبراير

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:59 م
طلاب
طلاب
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كريم ناصر
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم، الأحد:





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قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

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