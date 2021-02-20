أخبار التكنولوجيا.. أفضل 5 هواتف بتقنية 5G عام 2021.. وطريقة سريعة لتدوين الملاحظات وحفظها على واتساب

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
بدأت كبرى شركات الهواتف الذكية خلال العام الماضي، في الاهتمام بتصنيع الهواتف التي تقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، حيث أمست شبكة الاتصالات الأسرع تتوفر في بعض الدول حول العالم من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.
لا يقتصر تطبيق واتساب WhatsApp، على إرسال الرسائل النصية والملاحظات الصوتية أو إجراء المكالمات، حيث يحتوي تطبيق التراسل الأشهر على العديد من الميزات الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء استخدام الخدمة.
سجلت العملة المشفرة Bitcoin بيتكوين، رقما قياسيا جديدا، حيث وصلت لما يعادل 53 ألف دولار أمريكي، الأمر الذى يجعلها ترتفع أكثر من 81 % من بداية العام المالى الجديد فقط ، كما اقتربت قيمتها السوقية من تريليون دولار.
تقدم شركة سامسونج في كل عام سلسلة جديدة من هواتفها الرائدة ضمن تشكيلة جلاكسي آس، إذ تأتي هواتف Galaxy S الجديدة مع أحدث الميزات بما في ذلك دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وإعدادات كاميرا احترافية، وشاشات عرض الأفضل في فئتها، مع أسرع معالج على الإطلاق يعمل به جهاز جلاكسي، لذا تعد هواتف الشركة الكورية الجنوبية أفضل الهواتف للعام الجاري.
أثار صحفى أسترالى الجدل، بعدما التقط صورة تظهر حظر Facebook فيسبوك لصفحتها الرسمية فى أستراليا، فى إطار الإجراء الذى قامت به شركة فيسبوك بتقييد المستخدمين فى البلاد من قراءة الأخبار ومشاركتها.
تعد ميزة تدوين الملاحظات بتطبيقات التراسل خاصية مفيدة للغاية، حيث يمكن للمستخدم إرسال ملاحظة أو تذكير مهم في دردشة خاصة به على التطبيق، إذ تقدم الأنظمة الأساسية لبعض التطبيقات دعما لمستخدميه يتيح لهم فتح نافذة دردشة منفصلة تسهل عليهم الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة دون مغادرة التطبيق، ومن بينها تطبيق "فايبر Viber"، والذي يوفر ميزة جديدة يطلق عليها اسم "ملاحظاتي".
حصل هاتف iPhone 12 Pro Max على الهاتف الأكثر شهرة وتفضيلا بين المستخدمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حاز على الإعجاب فى استفتاء لأفضل الهواتف فى 49 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية.
على غرار تطبيقات التراسل الأخرى، تحتاج إلى تقديم رقم هاتفك للاشتراك بتطبيق تيليجرام Telegram، وأيضًا للتحقق من هويتك، ولكن لحسن الحظ، يوفر لك تطبيق التراسل ميزة مفيدة لحماية خصوصية والتي تمنحك القدرة على إخفاء رقم هاتفك.