أخبار التكنولوجيا.. أفضل 5 هواتف بتقنية 5G عام 2021.. وطريقة سريعة لتدوين الملاحظات وحفظها على واتساب

بدأت كبرى شركات الهواتف الذكية خلال العام الماضي، في الاهتمام بتصنيع الهواتف التي تقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، حيث أمست شبكة الاتصالات الأسرع تتوفر في بعض الدول حول العالم من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.







