أخبار التكنولوجيا.. أسهل طريقة لتنظيف شاشة اللاب توب.. أول ظهور لهاتف أوبو المطور Oppo X 2021

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
يعتبر متصفح جوجل كروم المتصفح الويب الأكثر شهرة عالميا، كما أنه الأكثر استخداما من بين كل المتصفحات وعلى الرغم من ذلك به العديد من الثغرات الأمنية كما أنه بحسب عدد من التقارير وباحثى الأمن الإلكترونى ليس الأكثر أمانا ولا حفاظا على خصوصية المستخدمين.
في الآونة الأخيرة، يقضي الكثير منا في استخدام جهاز الكمبيوتر المحمول للعمل من المنزل، نظرًا لتداعيات الحظر المفروضة على بعض الأشخاص؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، مما يجعل من الصعب تنظيف شاشة اللاب توب طول فترة استخدامه في اليوم، وإذا استمر الأمر كذلك ستبدأ الأتربة والأوساخ في الالتصاق بالشاشة، والتسلل إلى سطح الجهاز، والتي مع مرور الوقت قد يتسبب تراكمها في إتلاف شاشة جهازك باهظة الثمن، لذا يجب عليك باستمرار تنظيف شاشة اللاب توب ولوحة مفاتيحه أيضًا.
زادت شعبية الشبكة الاجتماعية الصوتية Clubhouse، بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، متجاوزة توقعات النمو التي تهدف إليها الشركة الناشئة، مما دفع عمالقة التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك إلى البدء في تطوير ميزات مماثلة لطريقة عمل التطبيق الجديد.
تعهد تطبيق واتساب بمنح مستخدميه وقتا أكبر لمراجعة التغييرات التي سيجريها على سياسة الخصوصية التي يعتمدها، والتي تسبب إعلانها في وقت سابق ببحث عدد من مستخدمي التطبيق عن بدائل له.
بعد تهدئة الوضع الذي أثارته أزمة واتساب WhatsApp العالمية، حيث واجه تطبيق التراسل الأشهر ردة فعل عنيفة بعد إعلانه أنه سيجبر مستخدميه على الموافقة على الشروط والأحكام الجديدة لسياسة الخصوصية الخاصة به، والتي جعلت أكثر من ملياري مستخدم حول العالم يعتقدون أن واتساب سيشارك محتويات محادثاتهم مع موقع فيسبوك، وهو ما نفته عملاقة التقنية الأمريكية مؤخرا.
أطلقت شركة جوجل، خاصية جديدة تسمى مشاركة قريبة Nearby Share، لأول مرة العام الماضي، والتي تسمح لمستخدمي أندرويد بمشاركة الصور والملفات والروابط مع الأجهزة القريبة، واليوم، طرح الشركة الأمريكية تحديثا مفيدا للخاصية يسمح للمستخدمين بمشاركة التطبيقات إلى الآخرين.
كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب عن سلسلة P بشكل تقليدي في الربع الأول من العام الماضي، ولكن بعض التقارير الجديدة أشارت إلى أن الشركة الصينية قد تواجه بعض التأخيرات في إطلاق تشكيلة P50 لعام 2021.
يعد Sandes، هو تطبيق المراسلة الفورية للحكومة الهندية، والذي تم إطلاقه مؤخرا المركز الوطني للمعلومات (NIC) كبديل حكومي لتطبيق "واتساب" الأمريكي، وقد أصبح الآن في متناول الجميع بعد أن كان متاحًا فقط للمسؤولين الحكوميين.
يعد استخدام الصور داخل المستندات النصية من الأمور المنتشرة حاليا، وهي طريقة تستخدم كثيرا لإضافة طابع مميز إلى المقال أو الملف المنشور، مع وجود العديد من البرامج لتعديل وتحرير الصور الاحترافية، قد يصبح من الصعب على بعض مستخدمي الصور لإضافة حدود حول صورهم لمنع الصور ذات الخلفيات البيضاء من افساد مظهر المستند.