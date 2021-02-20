أخبار التكنولوجيا.. أسهل طريقة لتنظيف شاشة اللاب توب.. أول ظهور لهاتف أوبو المطور Oppo X 2021

كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب عن سلسلة P بشكل تقليدي في الربع الأول من العام الماضي، ولكن بعض التقارير الجديدة أشارت إلى أن الشركة الصينية قد تواجه بعض التأخيرات في إطلاق تشكيلة P50 لعام 2021.









يعد Sandes ، هو تطبيق المراسلة الفورية للحكومة الهندية، والذي تم إطلاقه مؤخرا المركز الوطني للمعلومات (NIC) كبديل حكومي لتطبيق " واتساب " الأمريكي، وقد أصبح الآن في متناول الجميع بعد أن كان متاحًا فقط للمسؤولين الحكوميين.





