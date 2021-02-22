أخبار التوك شو.. الإسكان تخلي مسؤوليتها عن هذه الخدمات.. الصحة تكشف مفاجأة للمواطنين اليوم.. الأرصاد تكشف حقيقة التعرض لعاصفة القرش

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

وأوضح زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رمسيس الثاني في معركة قادش لم يهزم الحوثيين، لافتا إلى أن القانون الإلهي في مصر القديمة يجعل الملك إلها يجب أن يهزم أعداء مصر ويوحد مصر العليا والسفلى ويقدم قرابين للآلهة ويبني معابد عبادته وعبادة الآلهة، ولذلك بنى معبد أبو سمبل لنفسه كإله ليثبت أنه إله في العالم الآخر.

وأوضح زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رمسيس الثاني في معركة قادش لم يهزم الحوثيين، لافتا إلى أن القانون الإلهي في مصر القديمة يجعل الملك إلها يجب أن يهزم أعداء مصر ويوحد مصر العليا والسفلى ويقدم قرابين للآلهة ويبني معابد عبادته وعبادة الآلهة، ولذلك بنى معبد أبو سمبل لنفسه كإله ليثبت أنه إله في العالم الآخر.

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن هناك كنوزا ودلالات كثيرة في معبد أبو سمبل، من حيث الشكل المعماري والتماثيل الموجودة للملك رمسيس الثاني والإله آمون، وأيضًا وجود الإله بتاح، وهو إله الظلام، ولذلك لا تشرق الشمس على وجهه إطلاقا، منوها بأن معبد أبو سمبل هو معبد فريد ومن المعابد القليلة التي توجد بها الملك مع 3 آلهة.

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن هناك كنوزا ودلالات كثيرة في معبد أبو سمبل، من حيث الشكل المعماري والتماثيل الموجودة للملك رمسيس الثاني والإله آمون، وأيضًا وجود الإله بتاح، وهو إله الظلام، ولذلك لا تشرق الشمس على وجهه إطلاقا، منوها بأن معبد أبو سمبل هو معبد فريد ومن المعابد القليلة التي توجد بها الملك مع 3 آلهة.

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الأرصاد عن بعد بالأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش، ولفتت إلى أن هذا الشتاء مختلف عن الأعوام السابقة فى البلاد كلها خاصة وأنه فى وسط أوروبا وصلت درجة الحرارة إلى 25 تحت الصفر، بينما فى مصر لم تنخفض درجات الحرارة بسرعة كبيرة، ولكن الأسبوع الماضي تعرضنا لمنخفض جوى أدى إلى شدة البرودة حتى وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة يوم الأربعاء الماضى.





وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن درجات الحرارة بدأت ترتفع مرة أخرى تدريجيًا، ولكن ما زالت منخفضة أثناء الليل، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة بدأ فى مصر بداية من شهر فبراير الجارى.





قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن الرئيس السيسي يتابع عن كثب حركة الملاحة في قناة السويس، لافتا إلى أن القناة تشهد زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة في الفترة من أول فبراير إلى 21 من نفس الشهر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة السنة الماضية، وتشهد الزيادة في إعداد السفن بنسبة 1.4% والحمولات 0.4% والعائد أيضا بنسبة 4.5% بالدولار.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القناة كانت حققت 355 مليون دولار، مقارنة بالسنة الماضية تم تحقيق 339 مليون دولار، وأشار إلى أن القناة حققت أعلى إيراد يومي خلال جائحة كورونا وكان يوم 5 من فبراير 2021، وذلك بمرور 74 سفينة، بحمولات صافية 4.4 مليون طن، ويعد هو ثاني اكبر معدل عبور يومي في تاريخ قناة السويس.





قال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الإرهاب هددت جميع الدول فى الفترة الأخيرة، موضحًا تلك الظاهرة لم تهدد الدول العربية فقط بل هددت جميع دول العالم.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الإرهاب آفة إنسانية شديدة الخطورة.

وأشار إلى أن العمليات الإرهابية أثرت على الظهير السياسي و أثرت على المجتمع السياسي، وجعل هناك نفاذ المخططات التى تستهدف الدول ولم يقتصر الإرهاب = على الجانب السياسي، بل امتد للجانب الاقتصادي، و الجميع شاهد ما حدث فى الدول.





قال الدكتور احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف إن زيارة وزيرة الصحة اليوم للاقصر، تأتي في اطار متابعة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء، التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي، لافتا الى أن هناك تطورا كبيرا يحدث في قطاع الصحة وفي منظومة التأمين الصحي الشامل، برغم تحديات أزمة كورونا.



وتابع الدكتور احمد السبكي، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة لم تتوقف جهودها على إعداد المحافظات وتأهيلها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم إطلاقها في 4 محافظات مختلفة، وجار تنفيذ المنظومة في 5 محافظات أخرى.





قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن حجم الضرائب يبلغ حوالي 75 % من إجمالي الإيرادات المالية، موضحًا أنه تم تطبيق الميكنة في معظم المعاملات المالية ضمن الخطة الشاملة للتحول الرقمي.

وأضاف محروس، خلال حديثه ببرنامج صباحك مصرى المذاع على فضائية ام بى سى، أن الضريبة من أهم الموارد العامة وأحد موارد الخزانة العامة للدولة، حيث أن حجم الإيرادات المتوقع خلال العام الجارى تريليون و 288 مليار جنيه، تمثل الضريبة منها 964 مليار جنيه، أى بنسبة تقارب 75 % من إجمالي الايرادات المطلوب تحقيقها.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمجمع الكبير الاقصر الدولي، والتي ضمنت المرحلة الاولى 5 خدمات اساسية بوحداتهم، وجار الانتهاء منه خلال شهور معدودة، لافتة الي ان مستشفى الاقصر العام والبياضية سيتم الانتهاء من اعمال التطوير بهما خلال شهر، مشيرة الي ان هذه اقصر واسرع فترة زمنية تنتهي بها محافظة كاملة لدخول التامين الصحي الكامل بها.

واكدت خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، على ان منظومة التامين الصحي الشامل ليست مباني فقط، وانما تضمن ايضا اطقم طبية وتدريبهم وميكنة وجودة الخدمة المقدمة، منوهة انها تابعت عملية تردد المواطنين بشكل منتظم وحصولهم على الخدمة.





قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تطهير وتطوير الترع وتبطينها هو واحد من اكبر مشروعات الوزارة والتي تهدف لتطوير نظم الري الموجودة للمزارعين.





وتابع محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى لأقصى استفادة ممكنة من وحدات الارض والمياه، لافتا الي ان الدولة اتخذت قرار تعظيم العوائد من الانتاج الزراعي، وإحداث طفرة حقيقية في الزراعة، مردفا ان الرئيس السيسي اطلق مبادرة حياة كريمة ومن ضمنها تطوير القرى بكل ما فيها فهذا سيعود بالنفع على المزارع المصري.









قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الاسكان، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، وهي موزعة على 175 مركزا، يتبعها حوالي 4200 قرية وتوابعهم، ووصل متوسط الفقر في تلك المراكز والمجتمعات الى 50%.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن المستفيدين من مبادرة حياة كريمة حوالي 50 مليون نسمة، لافتا الى أن المبادرة ليست منوطة بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي فقط، وانما هي تطوير شامل لهذه القرى على مستوى كل الخدمات.

واضاف أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاقتصادي لأهالي هذه القرى، وخلق فرص عمل لسكان تلك القرى اما عن طريق المشاركة في المشروعات التنموية اثناء التنفيذ، أو عن طريق الاعتماد على التصنيع المحلي لإنتاج المهمات التي كانت تستورد من الخارج.



