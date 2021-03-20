قبل انطلاقه بساعات .. شاومي تكشف المواصفات الكاملة لهاتف POCO X3 Pro

كشفت شركة شاومى الصينية، عن المواصفات الكاملة الرسمية، لهاتف POCO X3 Pro ، قبل إطلاقه بشكل رسمى حيث من المقرر أن يصدر الهاتف بعد غد 22 مارس ، وسيصدر تحت العلامة التجارية الفرعية Poco .





وحسب موقع Gizmochina فإن المتجر الرسمى لشاومى عرض المواصفات الكاملة لهاتف POCO X3 Pro الذى سيأتى بعدد من الإمكانات الكبيرة، مع سعر رخيص للهاتف.





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وسيأتى هاتف Poco X3 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع IPS LCD ،وبجودة + FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع اللونين الأزرق والأرجواني، وطبقة حماية Gorilla Glass 6 .





وسيقدم هاتف Poco X3 Pro كاميرا رباعية خلفية ستكون الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بمستشعر ماكرو للتكبيربدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرتى بمستشعرى للعمق والاتساع دقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED ، وكاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل.





وسيعمل هاتف Poco X3 Pro بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 860 من شركة كوالكوم الأمريكية ، ومجموعة شرائح 7 نانومتر بسرعة 2.96 جيجاهرتز مع وحدة المعالجة المركزية Kryo 485 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات Adreno 640 ،





وسيأتى هاتف Poco X3 Pro مع سعة مساحة داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت و6 و 8 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول العشوائى مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، مع بطاقة MicroSD للتوسعة حتى 1 تيرابايت.





ويحتوى هاتف Poco X3 Pro بطارية كبيرة سعة 5160 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، وفتحة لسماعة الصوت بفتحة 3.5 ملم ، و Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز .





ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر ولكن فقا للتسريبات فإن هاتف Poco X3 Pro سيبدأ سعره من 269 يورو أى ما يعادل حوالى 5000 جنيه مصري.



