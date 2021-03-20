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تكنولوجيا

قبل انطلاقه بساعات .. شاومي تكشف المواصفات الكاملة لهاتف POCO X3 Pro

السبت 20/مارس/2021 - 08:01 م
شاومى تكشف المواصفات
شاومى تكشف المواصفات الكاملة لهاتف POCO X3 Pro
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ندى على
كشفت شركة شاومى الصينية، عن المواصفات الكاملة الرسمية،  لهاتف POCO X3 Pro،  قبل إطلاقه بشكل رسمى حيث من المقرر أن يصدر الهاتف بعد غد 22 مارس ، وسيصدر تحت العلامة التجارية الفرعية Poco .  

وحسب موقع Gizmochina فإن المتجر الرسمى لشاومى عرض المواصفات الكاملة لهاتف POCO X3 Pro الذى سيأتى بعدد من الإمكانات الكبيرة، مع سعر رخيص للهاتف.   


وسيأتى هاتف Poco X3 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع IPS LCD ،وبجودة + FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع اللونين الأزرق والأرجواني، وطبقة حماية Gorilla Glass 6 . 

وسيقدم هاتف Poco X3 Pro كاميرا رباعية خلفية ستكون الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بمستشعر ماكرو للتكبيربدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرتى بمستشعرى للعمق والاتساع دقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED ، وكاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل. 

وسيعمل هاتف Poco X3 Pro بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 860 من شركة كوالكوم الأمريكية ، ومجموعة شرائح 7 نانومتر بسرعة 2.96 جيجاهرتز مع وحدة المعالجة المركزية Kryo 485 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات Adreno 640 ، 

وسيأتى هاتف Poco X3 Pro مع سعة مساحة داخلية سعة 128 و 256  جيجا بايت و6 و 8 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول العشوائى مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، مع بطاقة MicroSD للتوسعة  حتى 1 تيرابايت.

ويحتوى هاتف Poco X3 Pro بطارية كبيرة سعة 5160 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، وفتحة لسماعة الصوت بفتحة 3.5 ملم ، و Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز . 

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر ولكن فقا للتسريبات فإن هاتف Poco X3 Pro  سيبدأ سعره من 269  يورو أى ما يعادل حوالى 5000 جنيه مصري.

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