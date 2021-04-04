كوارث نقع فيها عند تعليم الأطفال الصيام .. ونصائح مجربة تجعلهم يلتزمون به

يعاني الكثير من الآباء والأمهات حول فكرة تعليم الأطفال الصيام خاصة أن الأجيال الجديدة تتسم بكثرة المجادلة "اللماضة" وليس من السهل إقناعهم بشئ ضد رغباتهم.





اذن فكيف نعلم الأطفال الصيام؟ وما أخطر المفاهيم الخاطئة المتداولة عن الصيام ؟ وما السن المناسب لــ صيام الاطفال ؟...





كل هذا وأكثر نجيب عليه من خلال هذا الحوار مع شيماء الزهري اخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات الأطفال بجامعة عين شمس ، خلال السطور الاتية....

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ماذا يفعل الأب والأم إذا رفض الطفل الصيام؟





بعض الاباء والامهات يعانون مع الطفل كثيرا بسبب عدم رغبته في الصيام وقد يتطور الامر للضرب وهذا خطر كبير فلابد من شرح الصيام له ومفهومه الصحيح وزرع حب الصيام في نفسه واخباره بالحكمة الحقيقية منه ، وذلك قبل وصوله للسن التى يستطيع خلالها الصيام.





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ما سر رفض الأطفال الصيام رغم قدرتهم؟

لأن الكثير من الاباء والامهات والمعلمين يقعوا في خطأ كبير فعند تعليمهم للطفل الحكمة من الصيام يخبرونه قائلين" لو احنا بنصوم علشان نحس بالفقراء "ومن هنا يأتى الخلل ويفكر الطفل في نفسه قائلا " طب لو احنا بنصوم علشان نحس بالفقراء كفايه قوي اننا نصوم عن الاكل ليه المية كمان" وهذا يقلل من حماسه للصيام واقتناعه به ويجعله يرفض الصيام أو يفطر من وراء الأهل ، وعندما يكبر قد لا يصوم لأنه يعتقد أنه مجرد " تكدير " أو يصوم عن الاكل والشرب دون الانقطاع عن التصرفات السيئة لأنه بالنسبة له الصيام مجرد وسيلة للإحساس بالفقراء.





ليس هذا وحسب بل هناك سؤال اخطر يأتى في أذهان الأطفال وهو " لو احنا بنصوم علشان نحس بالفقراء هما كمان بيصومه ليه وعلشان يحسوا بمين بل وكان من الممكن أن نشعر بالفقراء بطريقة أخرى" .. وكل هذا نتج عن الأفكار الخاطئة التى نرسخهها في اذهان الاطفال فلم تأتى كلمة واحدة في القران تدل على ان الصيام الهدف منه الاحساس بالفقراء .





ما الحكمة الحقيقة من الصيام التى يجب تعليمها للأطفال؟





المفهوم ده كارثة بكل المعاني لاننا نخسر من بسببه الهدف الأساسي للصيام ، وهو الطاعة لأوامر ربنا في الامتناع عن الطعام والامور المنهى عنها ، فالصيام يمنعنا عن شهوات حلال زى الاكل والشرب حتى نستطيع بعد ذلك ترك المعاصي والحرام هو تدريب تدريجي للنفس وقمه الخضوع والاستسلام لله





فيجب ان تعل أولادك الصغار ان التسليم المطلق لله هو قمة الايمان والعبادة الت لأن بعد كده الموضوع هيكون اصعب بكثير لو كبر من غير ما يتعلق بربنا أو الدين.





ما الذى يجعل الآباء يتردووا كثيرا ويشعروا بالحيرة عند اتخاذ قرار صيام الاطفال ؟





اغلب الامهات يترددوا كثيرا عند طفل صغير فإذا اصروا على صيامه في سن مبكرة قد يشعروا بتأنيب الضمير تجاه الطفل الصغير الذى جسده لا يقوى في على الصيام والاضرار التى قد تلحق به وفي نفس الوقت إذا تركوه دون صيام يسمى استهتار وقصور في جزء مهم في تربية الطفل وتدليله على حساب الدين وركن مهم من اركان الاسلام .





ماالوقت المناسب الذي يبدأ فيه الطفل الصيام ؟





الوقت المناسب لبدء تعليم الطفل الصيام يكون حسب قدرته الجسدية وحالته الصحية والطب حدد سن 8 سنوات بأنه بداية العمر المناسب لتعليم الاطفال صيام يوم كامل أو فترات طويلة .





لانه ممكن لاقدر الله يحصل ليه مضاعفات كثيرة مثل الجفاف والاغماء ، لكن في ملحوظة مهمة جدا وهى اساسا تحديد سن معين وعدد ساعات معينه للصيام يختلف من طفل لآخر حسب حالته الصحية وطبيعة جسده فالطفل المصاب بالانيميا غير الطفل السليم.



