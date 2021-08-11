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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| تفاصيل ما حدث بجنازة دلال عبد العزيز.. الأهلي رقم 26 عالميا.. ونجاة 4 لاعبين بالزمالك من حادث سير .. وإثيوبيا تعلن التعبئة العامة

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد - حدث ليلا

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 11 أغسطس 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

 الأمن يضبط 6 أشخاص اعتدوا على موظف بالشوم في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تعدى مجموعة من الأشخاص على مواطن وإحداث إصابته.

رامي رضوان يكشف تفاصيل ما حدث من الصحفيين في جنازة دلال عبد العزيز|فيديو

بدأ الإعلامي رامي رضوان حلقة برنامج “ مساء دي إم سي” بالحديث عن الراحلة دلال عبد العزيز، و الحالة الصعبة التى مرت بها الأسرة خلال الفترة الماضية.

الارتفاع مستمر.. الأرصاد تعلن توقعاتها لـ طقس اليوم ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري... تفاصيل

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

نشر موقع تصنيف الأندية عالميا، ترتيب الفرق، في تحديث جديد؛ استنادا إلى البطولات المحلية والدولية، والتي شهدت تفوقا واضحا للأهلي. وحسب أحدث تصنيف صادر من موقع football database لأندية العالم، صعد الأهلى إلى المركز الـ26 عالميا، محتفظا بصدارة قائمة الأندية المصرية والإفريقية في التصنيف. 

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

تعرض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "محمود حمدي الونش وأيمن حفني وإسلام جابر وروقة" لحادث سير، في أثناء العودة للقاهرة من الإسكندرية، عقب انتهاء مباراة فريقهم بالفوز على الاتحاد السكندري.

إبراهيم حسن يتهم «كاف» بالظلم .. تعرف على السبب

فتح إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري النار على الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب تحديد يوم 10 أغسطس آخر يوم أغسطس لتحديد الأندية المشاركة في إفريقيا.

تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس الإدارة مع شركات الأهلي الثلاث

قال الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مقر النادي بالجزيرة شهد اليوم اجتماعات مثمرة...

وصل عددها إلى 99.. اتساع نطاق حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، مساء الثلاثاء، ارتفاع ‎عدد حرائق الغابات في البلاد إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء ومواساة، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في ضحايا الحرائق التي شهدتها ولايات الجزائر

إثيوبيا.. آبي أحمد يحرض على الحرب الأهلية

بعد أسابيع على وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المواطنين إلى الالتحاق بالجيش لمواجهة مسلحي جبهة تحرير تيجراي.

عاصمة تاسعة.. طالبان تعزز سيطرتها في شمال أفغانستان

سيطرت حركة طالبان على مدينة فايزاباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية أفغانية يسيطر عليها مقاتلو الحركة المتطرفة في أقل من أسبوع.

متهم بالاعتداء الجنسي.. دعوى قضائية جديدة تطارد الأمير آندرو نجل ملكة بريطانيا

يواجه الأمير البريطاني آندرو أزمة كبرى، بعدما رفعت سيدة أمريكية دعوى قضائية ضده تتهمه فيها "بالاعتداء الجنسي" عليها في 3 مناسبات مختلفة.

مصر الأهلى الزمالك

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