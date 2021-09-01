ما هو التهاب سقف الحلق .. إليكم الأسباب والأعراض والعلاج

يعد سؤال ما هو التهاب سقف الحلق من أكثر الأسئلة التى يبحث عدد كبير من الرجال والنساء عنها حيث أنه يتم الخلط بينه وبين العديد من أمراض الفم الأخرى مما يجعلهم يرغبون فى معرفة الإجابة على أكثر تساؤل يشغل بالهم وهو ما هو التهاب سقف الحلق ؟

تلعب الإجابة على سؤال ما هو التهاب سقف الحلق دور كبير في فهم طبيعة المرض ومن ثم التمكن من الوقاية منه وعلاجه واكتشافه بشكل سريع.

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة ما هو التهاب سقف الحلق لأنه من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأشخاص في مختلف البلاد ومن مختلف الأعمار.



نجيب فى هذا التقرير على تساؤل ماهو التهاب سقف الحلق وأهم التساؤلات الأخرى المرتبطة به مثل الأعراض والعلاج.



وفي الحقيقة التهاب الحلق هو شعور مؤلم ويكن مصحوبا أحيانا بالرغبة في حك الحلق، ويعد الألم في الحلق من أكثر الأعراض شيوعًا وتحدث معظم حالات التهاب الحلق بسبب الالتهابات أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف، على الرغم من أن التهاب الحلق قد يكون مزعجًا ، إلا أنه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه.



ما أسباب التهاب سقف الحلق



ومن أكثر الاسئلة الأخرى شيوعا بين الناس ، هى: ما أسباب التهاب سقف الحلق، وفى الحقيقة هناك أسباب عديدة وراء المعاناة من التهاب سقف الحلق من بينها:



تعد العدوى الفيروسية هى السبب الرئيس لمعظم حالات التهاب سقف الحلق، وتشمل :

زكام

الانفلونزا

مونو “عدد كريات الدم البيضاء”

مرض الحصبة

جدري الماء

مرض فيروس كورونا كوفيد - 19

الخناق وهو مرض شائع في مرحلة الطفولة يتميز بسعال حاد ونباحي

الالتهابات البكتيرية

يمكن أن تسبب العديد من الالتهابات البكتيرية التهاب الحلق.

أسباب أخرى

تشمل الأسباب الأخرى اوراء التهاب سقف الحلق ما يلي:

الحساسية

يمكن أن تسبب الحساسية تجاه وبر الحيوانات الأليفة والعفن والغبار وحبوب اللقاح التهاب الحلق، وقد تتعقد المشكلة بسبب التنقيط الأنفي الخلفي ، والذي قد يؤدي إلى تهيج الحلق والتهابه.

جفاف

يمكن أن يجعل الهواء الداخلي الجاف حلقك خشنًا وخدشًا. التنفس عن طريق الفم، غالبًا بسبب احتقان الأنف المزمن، ويمكن أن يسبب أيضًا جفاف الحلق والتهابه.

المهيجات

يمكن أن يتسبب تلوث الهواء الخارجي والتلوث الداخلي مثل دخان التبغ أو المواد الكيميائية في التهاب الحلق المزمن، كما أن مضغ التبغ وشرب الكحوليات وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تهيج الحلق.

شد عضلي

يمكنك إجهاد عضلات حلقك بالصراخ أو التحدث بصوت عالٍ أو التحدث لفترات طويلة دون راحة.

مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد)

ارتجاع المريء هو اضطراب في الجهاز الهضمي حيث تتراكم أحماض المعدة في أنبوب الطعام “المريء”.

قد تشمل العلامات أو الأعراض الأخرى حرقة المعدة وبحة في الصوت وارتجاع محتويات المعدة والإحساس بوجود كتلة في الحلق.

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

يظهر التهاب الحلق فى بعض الحالات مع أعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا مبكرًا بعد إصابة شخص ما بفيروس نقص المناعة البشرية.

قد يعاني الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية من التهاب الحلق المزمن أو المتكرر بسبب عدوى فطرية تسمى القلاع الفموي أو بسبب عدوى فيروسية تسمى الفيروس المضخم للخلايا (CMV) ، والتي يمكن أن تكون خطيرة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الأورام

يمكن أن تسبب الأورام السرطانية في الحلق أو اللسان أو الحنجرة التهاب الحلق. قد تشمل العلامات أو الأعراض الأخرى بحة في الصوت ، وصعوبة في البلع ، وصعوبة في التنفس ، وتورم في الرقبة ، ودم في اللعاب أو البلغم.

في حالات نادرة

يمكن أن تسبب منطقة مصابة من الأنسجة (خراج) في الحلق أو تورم "غطاء" الغضروف الصغير الذي يغطي القصبة الهوائية (التهاب لسان المزمار) التهاب الحلق، وكلاهما يمكن أن يسد مجرى الهواء ، مما يؤدي إلى حالة طبية طارئة.

تعرف على أعراض التهاب سقف الحلق



يرغب عدد كبير من الناس فى التعرف على أعراض التهاب سقف الحلق حيث يمكن أن تختلف الأعراض تبعًا للسبب، وإليكم أبرزها:

ألم أو إحساس بالحكة في الحلق

ألم يزداد سوءًا عند البلع أو الكلام

صعوبة في البلع

تورم وتقرح الغدد في رقبتك أو فكك

تورم واحمرار اللوزتين

بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين

صوت أجش أو مكتوم

مضاعفات أخرى

قد تؤدي العدوى التي تسبب التهاب الحلق إلى ظهور علامات وأعراض أخرى ، بما في ذلك:

حمى

سعال

سيلان الأنف

العطس

آلام الجسم

صداع الراس

الغثيان أو القيء

متى ترى الطبيب

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالذهاب إلى الطبيب إذا لم يختفي التهاب الحلق عند الاطفال مع أول مشروب في الصباح ، والحصول على رعاية فورية إذا كان يعاني من علامات وأعراض شديدة، مثل:

صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

سيلان اللعاب غير المعتاد وعدم القدرة على البلع



ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأذن والأنف والحنجرة، استشر طبيبك إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق وأي من المشاكل التالية المرتبطة به :

التهاب الحلق الشديد أو الذي يستمر لأكثر من أسبوع

صعوبة في البلع

صعوبة في التنفس

صعوبة في فتح فمك

الم المفاصل

ألم الأذن

حمى أعلى من 38.3 درجة مئوية

دم في اللعاب أو البلغم

التهاب الحلق المتكرر

نتوء في الرقبة

بحة في الصوت تستمر لأكثر من أسبوعين

تورم في الرقبة أو الوجه

علاج التهاب سقف الحلق

يجب علاج التهاب سقف الحلق بشكل سريع وعدم إهماله لأنه عدوى بكتيرية وإذا لم يتم علاجها يمكن أن تتطور إلى عدوى أكثر خطورة مثل الحمى القرمزية.

تتضمن معظم العلاجات دورة أساسية من العلاج بالمضادات الحيوية، ومن المهم تغير فرشاة الأسنان لتجنب إعادة إصابة الفم بنفس البكتيريا كما يساعد الشطف بمحلول ماء مالح فاتر عدة مرات في اليوم، ويوصي بعض الأطباء باستئصال اللوزتين إذا كنت تعاني من التهابات متكررة.

الأدوية

يمكنك تناول الأدوية لتخفيف آلام التهاب الحلق ، أو لعلاج السبب الأساسي وشمل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تخفف آلام الحلق ما يلي:

اسيتامينوفين (تايلينول)

ايبوبروفين (أدفيل ، موترين)

أسبرين

لا تعطِ الأسبرين للأطفال والمراهقين ، لأنه مرتبط بحالة نادرة ولكنها خطيرة تسمى متلازمة راي .

يمكنك أيضًا استخدام واحد أو أكثر من هذه العلاجات ، والتي تعمل مباشرة على ألم التهاب الحلق:

رذاذ التهاب الحلق الذي يحتوي على مطهر مخدر مثل الفينول ، أو عنصر تبريد مثل المنثول أو الأوكالبتوس

معينات الحلق

شراب السعال



بعض الأعشاب، بما في ذلك الدردار الزلق ، جذر الخطمي ، و جذر عرق السوس وتباع، و العلاجات التهاب الحلق .ليس هناك الكثير من الأدلة على فعالية هذه الطريقة ، لكن تناول شاي أعشاب يسمى Throat Coat يحتوي على هذه العناصر الثلاثة قد خفف من آلام الحلق في دراسة واحدة

يمكن أن تساعد الأدوية التي تقلل حموضة المعدة في علاج التهاب الحلق الناجم عن ارتجاع المريء. وتشمل هذه:

مضادات الحموضة مثل Tums و Rolaids و Maalox و Mylanta لتحييد حمض المعدة.

حاصرات H2 مثل سيميتيدين (تاجاميت إتش بي ) ، وفاموتيدين (بيبسيد إيه سي) ، لتقليل إنتاج حمض المعدة.

مثبطات مضخة البروتون (مثبطات مضخة البروتون) مثل لانزوبرازول (Prevacid 24) و أوميبرازول (برايلوزيك، Zegerid OTC) لحظر إنتاج حامض.

تسوق لشراء مضادات الحموضة.

يمكن أن تساعد الجرعات المنخفضة من الكورتيكوستيرويدات أيضًا في تخفيف آلام التهاب الحلق ، دون التسبب في أي آثار جانبية خطيرة



العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق

يمكنك علاج معظم التهاب الحلق في المنزل وتتضمن الخطوات التالية .

احصل على قسط كبير من الراحة لمنح جهاز المناعة لديك فرصة لمحاربة العدوى.

لتسكين آلام التهاب الحلق:

تغرغر بمزيج من الماء الدافئ و 1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من الملح.

اشرب السوائل الدافئة التي تلطف الحلق ، مثل الشاي الساخن بالعسل أو مرق الحساء أو الماء الدافئ بالليمون. يعتبر شاي الأعشاب ملطفًا بشكل خاص لالتهاب الحلق (5مصدر موثوق).

برّد حلقك عن طريق تناول مشروب بارد مثل المصاصة أو الآيس كريم.

مص قطعة حلوى صلبة أو حبة استحلاب.

قم بتشغيل مرطب الهواء بالرذاذ البارد لإضافة الرطوبة إلى الهواء.

أرِح صوتك حتى يتحسن حلقك.

المصادر:

teethtalkgirl

mayoclinic

healthline