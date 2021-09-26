نقابة الصيادلة بالغربية تستدعي مالكة صيدلية متورطة في وفاة الطفلة «منار»

أعلنت نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية اليوم عن استدعاء "أميرة .ا" الصيدلانية المسئولة عن إدارة الصيدلية المتسببه في التورط في وفاة الطفلة "منار عبده النجار" صاحبة 5 سنوات .

صرح بذلك الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية لافتا إلي استدعاء الصيدلانية لتورط طبيب بيطري يعد زوج لها في التسبب بالإهمال الطبي ووفاة الطفلة بسبب إعطاؤها عقار طبي "حقنه" جرعه زائده مشيرا أن لوائح العمل تجرم استعانه ببيطري ومنع إعطاء الحقن سوي للطبيب البشري وأخصائي التمريض .

كما أعطي المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز بسيون بحبس الصيدلي المتهم بالأعمال وقتل طفله في العقد الأول من عمرها بسبب إعطاءها جرعه حقنه كعلاج خاطيء 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

وشدد المحامي العام علي ضرورة سماع أقوال أسرة الطفلة الضحية وشهود عيان وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرض الطفلة المتوفاة علي الطب الشرعي وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة .

وكانت قرية الفرستق بمركز بسيون شهدت مراسم تشييع وطفلة في العقد الأول من عمرها عقب وفاتها نتيجه إعطائها حقنة بطريق الخطأ أعطاها لها صيدلي غير متخصص بإحدى الصيدليات بقرية الفرستق وتم التحفظ على الصيدلي وتحرر المحضر اللازم.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي يفيد حول ما ورد من بلاغا لمركز شرطة بسيون بوفاة "منار. ع. م. ا" 5 سنوات مقيمة بقرية الفرستق بدائرة المركز داخل مستشفى المنشاوى العام بطنطا .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات إلى محل البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية قيام صيدلي غير متخصص يدعي "خالد. ن" طبيب بيطري يعمل في إحدى صيدليات بإعطائها حقنة بطريق الخطأ مما أدى إلى وفاتها بدون إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، رغم أنها كانت مصابة بحساسية الصدر.

كما أدرك الصيدلي الغير متخصص الخطأ أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا إلا أنها فارقت الحياة وتم التحفظ على الصيدلي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث وحبس الصيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات.