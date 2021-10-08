في اليوم العالمي له.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض؟

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للبيض في 8 من أكتوبر، وذلك لمعرفة أهمية تناول البيض، ويقلق البعض من تناول البيض بشكل يومي؛ حيث انه زعمت الكثير من الدراسات ان تناول البيض يمكن ان يرفع من مستويات الكوليسترول الضارة بالجسم، مما يتسبب في الإصابة بأمراض القلب، وانسداد الاوعية الدموية، لذا سنقوم في السطور التالية بالرد على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض ؟

فوائد تناول البيض

ومن اهم فوائد تناول البيض المسلوق انه يمد الجسم بالطاقة والحيوية على مدار اليوم، لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، وأفادت العديد من الدراسات العلمية، أن البيض المسلوق له فوائد وأضرار، سواء للكبار والأطفال والرجال والسيدات.





وقد كشفت تقارير طبية أن البيض المسلوق مصدرًا ممتازًا للبروتين وخالي من الدهون، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، حيث ينصح بتناوله خبراء التغذية في وجبة الإفطار للرغبة في إنقاص الوزن ونسف الدهون.

فوائد تناول البيض





وعندما نأكل البيض فإننا نحصل على العديد من الفوائد البيض، وخاصة للسيدات الحوامل والأطفال، ومن اهم الفوائد التي نحصل عليها بعدما نتناول البيض، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي، ما يلي :



1- تقوية العظام :

وأفادت الدراسات العلمية، أن البيض المسلوق يحتوي على فيتامين د الذي يعزز من صحة الجهاز المناعي، وتقوية عظام واسنان الحامل، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم.



2- خفض نسبة الكوليسترول في الدم :

وقال الأطباء وفقًا للتقارير الطبية العالمية، أن تناول بياض البيض المسلوق أكثر صحة من بعض أشكاله الأخرى، يمكن تناوله كل يوم على وجبة الإفطار.



3- منع التنكس البقعي :

ويحتوي البيض المسلوق على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على صحة عينيك.



4- تعزيز الصحة العقلية :

ويساعد مزيج العناصر الصحية مثل البروتين والكولين في البيض المسلوق على تنشيط عقلك، خاصة بعد الإفطار مباشرة.



ووجدت الدراسات أن تناول البيض يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وذلك عن طريق زيادة مستويات الهرمون الذي يساعدك على الشعور بالرضا بعد الأكل، والحفاظ على مستويات الطاقة أعلى، وتعزيز نشاط التمثيل الغذائي.



ويحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين هـ والسيلينيوم والتي تعمل جميعها كمضادات أكسدة مهمة في دعم صحة العين ووظيفة شبكية العين والمساعدة في مقاومة الرؤية التنكسية مع تقدمك في العمر.