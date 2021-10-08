عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي له.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض؟

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للبيض في 8 من أكتوبر، وذلك لمعرفة أهمية تناول البيض، ويقلق البعض من تناول البيض بشكل يومي؛ حيث انه زعمت الكثير من الدراسات ان تناول البيض يمكن ان يرفع من مستويات الكوليسترول الضارة بالجسم، مما يتسبب في الإصابة بأمراض القلب، وانسداد الاوعية الدموية، لذا سنقوم في السطور التالية بالرد على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض ؟

 

فوائد تناول البيض 

 

ومن اهم فوائد تناول البيض المسلوق انه يمد الجسم بالطاقة والحيوية على مدار اليوم، لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، وأفادت العديد من الدراسات العلمية، أن البيض المسلوق له فوائد وأضرار، سواء للكبار والأطفال والرجال والسيدات.
 

هل أكل البيض بشكل يومي مُضر بالصحة ؟

ريجيم البيض لتخفيض الوزن حوالى 10 كيلو فى اسبوعين


وقد كشفت تقارير طبية أن البيض المسلوق مصدرًا ممتازًا للبروتين وخالي من الدهون، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، حيث ينصح بتناوله خبراء التغذية في وجبة الإفطار للرغبة في إنقاص الوزن ونسف الدهون. 

 

فوائد تناول البيض 



وعندما نأكل البيض فإننا نحصل على العديد من الفوائد البيض، وخاصة للسيدات الحوامل والأطفال، ومن اهم الفوائد التي نحصل عليها بعدما نتناول البيض، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي،  ما يلي :

1- تقوية العظام  :
وأفادت الدراسات العلمية، أن البيض المسلوق يحتوي على فيتامين د الذي يعزز من صحة الجهاز المناعي، وتقوية عظام واسنان الحامل، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم.

2- خفض نسبة الكوليسترول في الدم :
وقال الأطباء وفقًا للتقارير الطبية العالمية، أن تناول بياض البيض المسلوق أكثر صحة من بعض أشكاله الأخرى، يمكن تناوله كل يوم على وجبة الإفطار.

3- منع التنكس البقعي :
ويحتوي البيض المسلوق على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على صحة عينيك.

4- تعزيز الصحة العقلية  :
ويساعد مزيج العناصر الصحية مثل البروتين والكولين في البيض المسلوق على تنشيط عقلك، خاصة بعد الإفطار مباشرة.

ووجدت الدراسات أن تناول البيض يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وذلك عن طريق زيادة مستويات الهرمون الذي يساعدك على الشعور بالرضا بعد الأكل، والحفاظ على مستويات الطاقة أعلى، وتعزيز نشاط التمثيل الغذائي.

ويحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين هـ والسيلينيوم والتي تعمل جميعها كمضادات أكسدة مهمة في دعم صحة العين ووظيفة شبكية العين والمساعدة في مقاومة الرؤية التنكسية مع تقدمك في العمر.

البيض فوائد تناول البيض البيض المسلوق وجبة الافطار انقاص الوزن الكوليسترول التمثيل الغذائي

موضوعات متعلقة

دراسة: بكتيريا الأمعاء تزيد من نمو الأورام السرطانية ومقاومتها للعلاج

دراسة مصرية: غسول الفم يحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة

يسبب رجفان أذيني وجلطات.. دراسة تحذر من مكمل غذائي شهير ومتداول

دراسة جديدة تفسر أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: مرموش لم يقدم الأداء المتوقع.. وكنت أفضل البدء برمضان

رضا عبد العال: السعيد بعيد عن مستواه.. وأثبت خطأ كيروش باستبعاد أفشة

كيروش : مباراة ليبيا المقبلة صعبة .. وسنلعب من أجل الفوز

هل مَن يَرَى النبي في المنام على هيئة مختلفة يكون هو رسول الله حقيقة؟

جمعة زيادة أسعار البنزين | 7 تحذيرات مهمة لـ المتجاوزين والاستغلاليين

عن جدارة.. أول تعليق من كيروش بعد فوز منتخب مصر على ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

المستشار القانوني لـ الموسيقيين يطالب مروان بابلو بالاعتذار للمسلمين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ