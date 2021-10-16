طريقة تركيب الرموش للمبتدئات، أصبحت من أسهل الطرق التجميلية التي يمكن فعلها في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل كما كانت تفعل السيدات في الماضي، كما أصبحت الرموش الصناعة رخيصة الثمن ولها أنواع عديدة وأحجاما مختلفة، وكلا منها تناسب حجم العين.

طريقة تركيب الرموش للمبتدئات

طريقة تركيب الرموش للمبتدئات

وأصبحت الكثير من النجمات تستعِنَّ بـ تركيب الرموش الصناعية لإبراز جمال العين مع وضع المكياج الناعم، كما أن الرموش الصناعية سهلة الاستخدام ولا تحتاج إلى خبير تجميل، ومن خلال التقرير التالي نستعرض طريقة تركيب الرموش بأكثر من وسيلة وبخطوات سهلة، في المنزل، وفقا لموقعي allure، lorealparisusa.



طريقة تركيب الرموش الصناعية

طريقة تركيب الرموش للمبتدئات



طريقة تركيب الرموش الصناعية،أنواع الرموش الصناعية كثيرة ومتعددة ومن أبرزها الفردية، وهي عبارة عن علبة تحتوى على كل رمش منفرد دون لصقه في رمش أخر، وذلك يسهل عملية تركيب الرموش، فمن الممكن تركيب الرموش على جزء محدد من الرموش الطبيعية فقط دون الحاجة إلى التركيب الكامل، كما إذا تساقطت فهي سهلة التركيب مرة أخرى، وإليكي طريقة تركيب الرموش الفردية خلال السطور التالية :

1- شراء الرموش المنفردة من إحدى الصيدليات الكبرى أو من محل أدوات تجميل.

2- إحضار الملقط فهو يعمل على سهولة تركيب الرموش.

3- قومي بفك الرموش المنفردة بواسطة الملقط.

4- فرد لاصق الرموش على قطعة بلاستيك أو قطعة خشبية صغيرة.

5- قومي بفرد اللاصق على طرف الرمش، مع تثبيته على مكان فارغ على الرموش في الجفن الأعلى.

6- تكرار الخطوة السابقة حتى ملء الرموش على حسب الرغبة.

7- ترك الرموش تجف لمدة دقيقة واحدة.

8- ضعي الماسكرا لدمج الرموش الطبيعية مع الصناعية.



طريقة إزالة الرموش الصناعية

طريقة تركيب الرموش للمبتدئات

طريقة إزالة الرموش:

أزيلي المكياج قبل البدء في إزالة الرموش الصناعية، وتأكدي من تنظيف العين من بقايا المكياج، كي تستطيعين رؤية خط الرموش بوضوح؛ مما يساعدك في وضع المزيل بمكانه الصحيح، ويحمي عينيك من الالتهابات .

ضعي لصقات تحت العين:

افتحي لصقات تحت العين وضعيها مباشرة تحت خط الرموش السفلية ،هذه الخطوة تضمن امتصاص الفائض من السائل المزيل، طبعا إذا كنتي تزيلين الرموش بنفسك؛ افعلي ذلك بشكل فردي بدلًا من الاثنين معًا.

تشبيع الفرشاة الصغيرة بالسائل المذيب:

استخدمي فرشاة صغيرة الحجم (ميكرو) ذو رأس مرن للاستعمال مرة واحدة وأشبعيها بالسائل أو الجل.

ضعي السائل أو الجل على الرموش لمدة 3 دقائق

بدءًا من منتصف طول الرمش ضعي السائل بالفرشاة الصغيرة بحركات هابطة سريعة ،كوني حذره من ووقوع نقاط من السائل على بشرتك وفي حال دخوله الى العين قومي بغسلها بالماء البارد مباشرةً ،اتركي السائل يعمل لمدة 3 دقائق على لكل عين.

مشطي للأسفل:

بعد مضي الـ3 دقائق، اغمسي فرشاة جديدة بالسائل ثم قومي بتمشيط الرموش مرة أخرى بحركة سريعة، لإزلة جميع الرموش.



هل هناك أضرارمن الرموش الصناعية

طريقة تركيب الرموش للمبتدئات



إذا كنت ترتدين الرموش الصناعية فمن المهم أن تعرفي أنه في أي وقت يكون لديك جسم غريب بالقرب من عينك؛ يكون هناك عامل خطر، أكثر المشاكل التي تسببها الرموش الصناعية شيوعًا، وفقا لما نشره موقع howertoneye.

التهابات العين

يمكن أن تحدث العدوى عندما تتجمع البكتيريا تحت غراء الرموش وعلى الرموش الصناعية نفسها، إذا قمت بتخزين وإعادة استخدام رموشك الصناعية ، أو إذا قمت بإسقاط رمشك على سطح قبل وضعه ، فهناك خطر دخول البكتيريا والأوساخ الضارة إلى العين، يمكن أن تنتج العدوى أيضًا عن نسيان تنظيف جفونك بعد إزالة الرموش المزيفة ، أو مشاركتها مع صديق ، مما يتسبب في انتقال العدوى ، مما قد يؤدي إلى دمل الجفن أو التهاب الملتحمة.

ردود الفعل التحسسية

يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاه الصمغ المستخدم لتثبيت الرموش في مكانها ، لأنه غالبًا ما يحتوي على الفورمالديهايد ، ولكن قد يكون هناك عدد قليل من الأشخاص لديهم حساسية من الألياف المستخدمة في صنع الرموش الاصطناعية بأنفسهم، يمكن أن تتسبب ردود الفعل التحسسية تجاه الرموش في الشعور بالوخز أو الحرقان أو التورم أو الطفح الجلدي، تتطلب ردود الفعل التحسسية الشديدة زيارة غرفة الطوارئ لمنع أي فقدان للرؤية أو المزيد من المضاعفات.

ضرر يلحق برموشك الطبيعية

لسوء الحظ ، قد تتسبب الرموش الصناعية أيضًا في فقدان مؤقت أو دائم لرموشك الحقيقية، يمكن أن يؤدي نزع الرموش المزيفة إلى كسر رموشك الطبيعية ، وحتى إتلاف بصيلات الشعر. عندما يحدث هذا ، قد تفشل رموشك في النمو مرة أخرى.

إصابات العين

دائمًا ما يؤدي وضع أشياء صغيرة بالقرب من العين إلى خطر إصابة القرنية، يمكن أن يكون هذا أمرًا خطيرًا جدًا ، على سبيل المثال ، إذا كانت الرموش الصناعية تهيج القرنية أو إذا تكثف الصمغ وسقط في العين مما يؤدي إلى خدش القرنية.



أضرار تركيب الرموش الدائمة

طريقة تركيب الرموش للمبتدئات



أكد موقع healthline ، أن تنتج معظم المضاعفات الناتجة من تركيب الرموش الدائمة عن تفاعل الجلد أو الحساسية تجاه المواد الكيميائية المستخدمة في الغراء اللاصق، يمكن أن تتسبب الظروف غير الصحية أيضًا في حدوث مضاعفات.



تشمل الأعراض التي قد تواجهها ما يلي:

لاذع وحرقان في العين وعلى الجفن

تورم شديد

عيون حمراء أو محتقنة بالدم

الم

ما لم تكن لديك حالة أساسية تجعل تركيب الرموش الدائمة خيارًا غير مناسب لك ، يمكنك عادةً تجنب هذه المخاطر باتباع الإرشادات التالية:

-استعيني بأخصائي التجميل أو أخصائي التجميل المعتمد لتوصيل وصلات رموشك في بيئة نظيفة.

-اطلب قائمة بالمكونات المستخدمة في المادة اللاصقة، لا تستخدم أي مادة لاصقة تحتوي على الفورمالديهايد لأنها مادة سامة يمكن أن تسبب الحساسية وتهيج الجلد.

-إذا كنت تعاني من حساسية تجاه اللاتكس ، فتأكد من أنه ليس أحد المكونات المدرجة.

-تأكد من أن طبيبك يستخدم الغراء الجراحي وليس غراء الأظافر، هذا علم أحمر يجب تجنبه.

-تأكد من أن طبيبك يغسل أيديهم ، ويعقم أجهزتهم ، ويوفر لك مناشف أو أغطية نظيفة لتستريح عليها.

-إذا كانت بشرتك حساسة أو لديك حساسية تجاه منتجات مثل المكياج ، فاطلب إجراء اختبار رقعة على ذراعك قبل أيام قليلة من الإجراء.

-من المحتمل ألا يحصل الأشخاص المصابون بأمراض جلدية معينة على وصلات رموش ما لم يوافق طبيبهم على الإجراء مسبقًا.

أضرار غراء الرموش



تم تصنيف غراء الرموش من بين أكثر منتجات التجميل سمية في السوق لتركيزها العالي من المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد، تم ربط الفورمالديهايد بالسمية التنموية أو الإنجابية ، وسمية نظام الأعضاء ، والسمية العصبية وهو مادة مسرطنة مؤكدة من قبل جمعية السرطان الوطنية.

تحتوي جميع غراء الرموش الموجودة في السوق على شكل من أشكال المواد الكيميائية القاسية، المكونات مثل اللاتكس التي تسبب الحساسية عند العديد من الأفراد ، الأمونيا ، الفثالات وغيرها الكثير.

عندما يجف الصمغ ويصبح ثابتًا ، فإنه يطلق أيضًا هذه المواد الكيميائية في الهواء الذي نتنفسه ويمكن أن يسبب أعراضًا تشبه أعراض الربو، منتجات غراء الرموش الحالية التي تدعي أنها لا تحتوي على مواد كيميائية قاسية لا تزال موجودة بالفعل ، بما في ذلك دوديسيل بنزين سلفانات الصوديوم، دوديسيل بنزين سلفانات الصوديوم هو مادة مهيجة للجلد والعين يمكن أن تسبب في الواقع ضررًا دائمًا لعينيك وفقا لما نشره موقع /true-glue.

بالإضافة إلى هذه المشاكل الصحية ، فإن هذه المواد الكيميائية القاسية تتسبب في شيخوخة منطقة العين قبل الأوان وتجعل رموشك جافة وهشة ومن المحتمل أن تكون متناثرة.