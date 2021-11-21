نشرة العالم|بيان مرتقب بعودة حمدوك رئيساً لحكومة السودان..دولة عربية تكشف مفاعلها النووي بطاقة 5 ميجاوات..مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في البحرين

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الجيش اليمني يعلن انتصارا كبيرا على ميليشيا الحوثي بالحديدة

أعلنت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، السيطرة بشكل كامل على مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلاُ نووياً تصل طاقته لـ 5 ميجاوات

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً بأقل الميزانيات في إطار سعي الأردن لاستخدام الطاقة النووية.

اشتباكات وعنف خلال تظاهر عشرات الآلاف في النمسا ضد عودة قيود كورونا |فيديو

اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تظاهرت حشود كبيرة في شوارع العديد من المدن الأوروبية ضد فرض قيود جديدة على فيروس كورونا.

الخارجية الأمريكية: إطلاق سراح 30 من موظفينا المحتجزين بقبضة الحوثي

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن جهود قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج أثمرت إطلاق سراح نحو 30 موظفاً يمنياً الشهر الماضي، إلا أنه أكد وجود محتجزين آخرين حتى الآن في قبضة الحوثيين.

أغنى منجم كوبالت في العالم..الكشف عن تفاصيل صفقة ضخمة بين نجل بايدن والصين

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شركة استثمارية مرتبطة بهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ساعدت شركة من الصين في الاستحواذ على أحد أغنى مناجم الكوبالت في العالم في الكونغو.

أنباء عن إعلان سياسي جديد في السودان..والبرهان يعيد حمدوك رئيساً للوزراء

كشفت مصادر سودانية لقناة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، عن اتفاق على إعلان سياسي بين رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الورزاء السابق عبد الله حمدوك.

إصابات خطيرة بـ انفجار محطة وقود في إيران..تفاصيل

افادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق هائل في محطة وقود في مدينة بابل شمالي إيران، أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم اثنين بحالة خطرة.

45 ألف أفغاني لا يزالون في القواعد الأمريكية ينتظرون إعادة توطينهم

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن حوالي 45 ألف أفغاني يقيمون في معسكرات مؤقتة في القواعد العسكرية الأمريكية ما زالوا ينتظرون إعادة توطينهم بعد أكثر من شهرين من انسحابهم من أفغانستان.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي ولي عهد البحرين.. تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية أمس السبت، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا قام بزيارة إلى البحرين، والتقى ولي العهد، رئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك وزير خارجية البحرين ومستشار الأمن القومي في المنامة.