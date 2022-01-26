نشرة المرأة| 7 أطعمة تحتوي على سكريات مخفية أكثر من العادية.. و7 فواكه مهملة تخلصك من كل مشاكل البشرة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

يعاني حوالي 1.9 مليار بالغ حول العالم من السمنة المفرطة بسبب استهلاك الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر هذا يجعلك تشتهي السكر في أي وقت ، خاصة في أوقات التوتر العاطفي

تعد بعض الأطعمة التي يتم تسويقها على أنها تحتوي على "صفر سكر" أو "صفر سعرات حرارية" أو "قليلة الدسم" غالبًا ما تحتوي على سكريات مخفية أكثر من الأطعمة العادية إليك أبرزها وفقا لموقع stylecraze

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 26 يناير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

فواكه كثيرة مهملة يساعد إضافتها إلى بشرتك في الحفاظ على صحة البشرة والتخلص من خلاليا الجلد الميتة وتفتيح البشرة لدرجات إليك 7 علاجات جربيها بنفسك يقدمها موقع برايت سايد جربيها بنفس;

أبرزها التفاح فهو غنى بفيتامينات A و C والألياف الغذائية والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم و له خصائص مضادة للأكسدة وتساعد على التخلص من جذور الأكسجين الحرة الضارة.

درس الباحثون في المملكة المتحدة، بيانات من جميع أنحاء العالم لفهم تواتر وعوامل الخطر الخاصة بالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد التحصين باستخدام لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبي (mRNA) المصممة للحماية من مرض فيروس كورونا.

ظهرت إشارة التهاب عضلة القلب، والتهاب التامور (التهاب الكيس المحيط بالقلب) بعد التطعيم القائم للوقاية من كورونا.

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأربعاء الموافق 26-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

يمكن أن يخفف زيت الخروع العديد من حالات آلام الركبة فهو مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات .

ويستخدم زيت الخروع على نطاق واسع موضعياً لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات المرضية المؤلمة مثل التهاب المفاصل وعرق النسا وآلام الظهر للمساعدة في تخفيف الألم وتوفير الراحة.

يمكنك وضع القليل من زيت الخروع الساخن مباشرة على مفصل الركبة وتركه للحصول على أقصى قدر من الفوائد.