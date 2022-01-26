نشرة الفن.. تراجع كبير في إيرادات السينما ..تطورات الوضع الصحي للفنان جلال الشرقاوي .. ويجز: أنا أناني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرز ضعف إيرادات السينما وتطورات الوضع الصحي للفنان جلال الشرقاوي ومقابلة ويجز مع أنس بوخش وتصريحاته حول طفولته وصفاته الشخصية.

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شديدة على الإيرادات في الفترة الحالية بين 7 أفلام، هي: " فيلم الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وأبو صدام ومربع برمودا وقمر 14 وبرا المنهج”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

كشفت الفنانة عبير الشرقاوي تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان جلال الشرقاوي بعد نقله إلى العناية المركزة بسبب إصابته بصعوبات في التنفس نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ويجز: مصروفي كان ٢٠ جنيه ..وأنا شخص أناني.. فيديو

حل مغني الراب أحمد علي "ويجز"، ضيفا على الإعلامي أنس بوخش، اليوم الثلاثاء، في برنامج ABtalks على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ووصف ويجز نفسه بأنه شخص "بارد وريلاكس" ولديه قدرة على امتصاص الطاقة الاستفزازية المحيطة به، قائلا: "صعب تعصبني".

نجحت الدراما المصرية على مر السنوات في إظهار الوجه الحقيقي لأبطال مصر الذين يحملون مسئولية الدفاع عن الأرض والوطن في الخفاء، دون الاهتمام بالأضواء والظهور والحديث عن أنفسهم وجهودهم.

شيع جثمان الممثل التركي آيبرك بكجان في ولاية مرسين جنوب تركيا اليوم الثلاثاء، بعدما وافته المنية أمس في أحد المستشفيات.

بدء أبطال تماسيح النيل التوافد على العرض الخاص بالعمل وذلك بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، وكان اول الحاضرين الفنان محمد جمعة.

تحدثت الفنانة لقاء سويدان عن ذكرى 25 يناير، وكشفت كواليس مقتل شقيقها بعد هذا التاريخ وذلك خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

في لفتة طيبة لنجم بوليوود، أرسل شاروخان رسالة بخط يده إلى وكيل سفريات مصري ليشكره على كرمه مع مواطنة هندية ساعدها كثيرا أثناء التحضير لزيارتها لمصر.

مسلسل “ولاد عابد” يعتمد على البطولة الجماعية حيث يقوم ببطولة المسلسل كل من رياض الخولى ولطفى لبيب وايتن عامر وتيتيانا ومحسن محى الدين وانتصار والعمل من تاليف سماح الحريرى.

توفي "هادسن" نجل الممثل الأمريكي مايكل مادسن عن عمر يناهز 26 عاما، في حادث ظهر على أنه حالة انتحار، بحسب صحيفة الصن البريطانية.