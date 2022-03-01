طريقة عمل السحلب باحترافية بالمقادير والخطوات

طريقة عمل السحلب الساخن من أشهر طرق عمل المشروبات الشتوية التي تبحث عنها الكثير من السيدات السحلب فهو من المشروبات التي تعطي إحساسا بالدفء والطاقة إليك طريقة عمل السحلب بأحترافية، لتتمتع بالعديد من العناصر الغذائية التي يقدمها إليك طرق مختلفة لعمل السحب اختاري الطريقة التي تناسبك

طريقة عمل السحلب الجاهز

طريقة عمل السحلب الجاهز بالمقادير

4 أكواب سائلة من الحليب

5 ملاعق سكربودرة

عبوة من السحلب الجاهزة

طريقة عمل السحلب الجاهز بالخطوات



1- في وعاء على النار يوضع السكر و الحليب على نار هادئة، ثم يتم تقليبهم جيدًا وتركهم على النار.

2- في وعاء آخر، يوضع بودرة السحلب مع الحليب المتبقي ويتم حركيهم حتى يذوب السحلب تمامًا.

3- يصب خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات.

طريقة عمل السحلب باللبن

طريقة عمل السحلب باللبن بالمقادير



2 كيس مسحوق سحلب جاهز

2 كوب حليب

1/2 كوب سكركوب ماء

طريقة تحضير السحلب باللبن بالخطوات



1- في وعاء نضع السحلب ، ثم نتركها حتى تغلي، ثم نقوم بصب الحليب ثم نبرده في الثلاجة لعدة ساعات.

2- في وعاء نقوم بغلى السكر والماء على نار هادئة حتى يصبح المزيج كثيفا، ثم نتركه ليبرد.

طريقة عمل السحلب البودر

طريقة عمل السحلب باللبن بالمقادير

4 أكواب سائلة من الحليب

5 ملاعق سكربودرة السحلب الجاهزة

طريقة تحضير السحلب الجاهز بالخطوات:

1- على نار هادئة ضعي السكر والحليب وحركيهم جيدًا واتركيهم على النارفي آخر، ضعي بودرة السحلب مع كوب الحليب المتبقي وحركيهم حتى يذوب السحلب تمامًا.

2- صبي خليط السحلب على الحليب واستمري بالتحريك واتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات.

طريقة عمل السحلب بالماء

طريقة عمل السحلب بالماء بالمقادير

كوب من النشا

كوب من السكر البودرة

ملعقتين من الكريم شانتيه الخام

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ومكسرات مشكله حسب الرغبه

طريقة تحضير السحلب البارد بالخطوات



1- توضع النشا والسكر والفانيلا والكريم شانتيه، والمكسرات وتخلط جيدًا حتى تختلط .

2- توضع ملعقة من الخليط على على كوب من الماء البارد، ويقلب جيدًا ويحلى حسب الرغبة.

3- يوضع على نار هادئه مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.

4- يصب في الكوب ويزين بالمكسرات حسب الرغبه ويقدم ساخن.

طريقة عمل السحلب في البيت

طريقة عمل السحلب في البيت بالمقادير

3 أكواب من الحليب السائل

3 ملاعق كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة ماء الورد

5 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

طريقة عمل السحلب في البيت بالخطوات

1- في وعاء ضعى الحليب مع النشاء على النار كميّة الحليب المتبقّية وأضيفي ماء الزهر والسكر.

2- حركي المكونات جيدا وأضيفي اليها مزيج الحليب والنشاء، واتركيها لتغلي لدقائق و زيّنيها بالقرفة المطحونة وقدّميه ساخنًا

طريقة عمل السحلب بالحليب

طريقة عمل السحلب بالحليب السائل بالمقادير



4 أكواب سائلة من الحليب

5 ملاعق سكربودرة السحلب الجاهزة

طريقة عمل السحلب بالحليب السائل بالخطوات

1- في وعاء على النار، ضعي كافة المكونات وحركيهم حتى يذوب السحلب تمامًا و صبي خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واستمري بالتحريك.

2- اتركي الخليط يغلي ويبدأ في التكاثف، ثم قومي برفعه وصبه في كوبايات

طريقة عمل السحلب بالنشا

طريقة عمل السحلب بالنشا بالمقادير

كوبان من الحليب

4 ملاعق من دقيق السحلب

سكر حسب الرغبة

قرفة لوز محمص و مجروش للزينة



طريقة عمل السحلب بالنشا بالخطوات

1- مع التحريك بسرعة يخلط كل من الحليب والسحلب والسكر، عند ملاحظة ازدياد كثافة المزيج، نتركه يغلي مدة 10 دقائق ونقوم بإبعاده عن النار حتى يصبح السحلب جاهزًا للتقديم.

2- يتم تزيين شراب السحلب الدافئ برش اللوز المجروش ورشة القرفة من الاعلى .