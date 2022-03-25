فرحة جماهير كفر الشيخ بهدف محمد صلاح في مرمى السنغال.. فيديو

أشعل هدف نجم المنتخب المصري محمد صلاح في مرمى منتخب السنغال، حماس وتشجيع جماهير كفر الشيخ، الذين يشاهدون المباراة، عبر شاشة العرض العملاقة المتواجدة في ساحة النادي المفتوحة.

وسادت الفرحة الغامرة والسعادة على جماهير كفر الشيخ، ابتهاجاً بتقدم المنتخب الوطني على السنغال في أول 4 دقائق، وسط دعوات بفوز المنتخب الوطني في هذه المباراة المهمة والعصيبة والتأهل إلى كأس العالم.

وفي سياق متصل، شهد نادي كفر الشيخ الرياضي، مساء اليوم، الجمعة، إقبالاً كبيراً من قبل الجماهير والشباب الذين توافدوا لمشاهدة مباراة مصر والسنغال، ضمن تصفيات أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم، وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وفتحت مراكز الشباب وحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، أبوابها أمام المواطنين والجمهور لمشاهدة المباراة المهمة بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب السنغال، وسط تزيين القاعات في مراكز الشباب بأعلام مصر.

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