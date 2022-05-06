أخبار العالم| مقتل 3 إسرائيليين في هجوم بتل أبيب.. وقيس سعيد يتهم الإخوان بحرق تونس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من أهم وأبرز الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:



مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 بجروح خطيرة في هجوم قرب تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، بمقتل 3 إسرائيليين قتلوا فيما أصيب 6 آخرون جراء هجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

لتصدير القمح.. الأمم المتحدة تدعو إلى إعادة فتح موانئ أوكرانيا بشكل عاجل

طالب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بفتح موانئ البحر الأسود في أوكرانيا مرة أخرى للسماح بشحن صادرات القمح والذرة، والتي تعتمد عليها العديد من الدول.

عاصفة ترابية .. الداخلية الكويتية للمواطنين : لا تترددوا بالاتصال بهاتف الطوارئ

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية نداء مهما للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا، والتي أدت لانخفاض الرؤية في بعض الطرق.

صحيفة بريطانية: روسيا ستتعافى من حظر أوروبا للنفط

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي لها ثقل سياسي، مشيرةً إلى أن هناك تحليلات سياسية تفيد بأن هذه الأمر لن يؤتي ثماره ويوجه ضربة للاقتصاد الروسي.

أضعاف البيانات الرسمية.. الصحة العالمية: وفيات كورونا تجاوزت 15 مليون حالة

أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، أن عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بـ فيروس كورونا يزيد 3 أضعاف عما تم تسجيله في البيانات الرسمية.

بايدن وشولتز.. اتفاق على عدم الاعتراف بمكاسب روسيا في حرب أوكرانيا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا خلال اتصال هاتفي الخميس على عدم الاعتراف بأي مكاسب تحققها روسيا على الأرض في أوكرانيا.

البنتاجون: أمريكا لم تساهم في قتل جنرالات روس بأوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف جنرالات روس، خلافا لما زعمت صحيفة "نيويورك تايمز".

خشية هجوم نووي روسي .. ارتفاع الطلب على ملاجئ الحماية في أوروبا

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الشركات الأوروبية سجلت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الملاجئ والمخابئ التي تحمي من القنابل وسط خشية المواطنين من أن روسيا قد تقدم قريبا على استخدام الأسلحة النووية في حربها المتواصلة على أوكرانيا.

قيس سعيد: أطراف تمارس سياسة الأرض المحروقة في تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إن هناك أطرافًا في تونس تعمل على تنفيذ "سياسة الأرض المحروقة"، مؤكدًا أن الحرائق التي اندلعت في تونس خلال الأيام الأخيرة ليست من قبيل الصدفة.

الجيش اليمني: 341 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في 5 أيام

قال الجيش اليمني، أمس الخميس، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وأبين والحديدة وتعز والضالع، مؤكدًا التزامه بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

أردوغان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، على رأسها الحرب في أوكرانيا.

زيلينسكي: روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية لا زالت تقصف مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول على الرغم من تواصل عملية إجلاء المدنيين أمس الخميس.