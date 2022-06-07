نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، والخضروات نستعرضها فيما يلي:

يبحث المصريون، يوميا عن مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2022، 6 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

يعتم موقع “صدى البلد”، بأخبار الخدمات التي تهم القارئ ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-6-2022، بعد ان انخفض أمس بمقدار طفيف

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-6-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الرابع علي التوالي والمحدد في مسهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-6-2022،، ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 يونيو

يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه عددا من أخبار الخدمات ومنها أسعار العملات العربية والأجنبية والتي تتأثر بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

يقدم موقع “صدى البلد”، لقرائه أخبار الخدمات اليومية والتي من بينها أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة.