نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، والخضروات نستعرضها فيما يلي:
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022
يبحث المصريون، يوميا عن مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2022، 6 ذي القعدة 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022
يعتم موقع “صدى البلد”، بأخبار الخدمات التي تهم القارئ ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022
يقدم موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.
هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم
استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-6-2022، بعد ان انخفض أمس بمقدار طفيف
سعر الدولار في البنوك اليوم 7-6-2022
استقر سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الرابع علي التوالي والمحدد في مسهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-6-2022،، ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، علي مستوي البنوك العاملة بمصر.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 يونيو
يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه عددا من أخبار الخدمات ومنها أسعار العملات العربية والأجنبية والتي تتأثر بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 يونيو
يقدم موقع “صدى البلد”، لقرائه أخبار الخدمات اليومية والتي من بينها أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة.