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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي.. أوفر برايس 100 ألف جنيه على أسعار فيات تيبو 2022

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

وفر بنزين.. 5 سيارات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي | صور

يبحث العديد من المشترين الجدد خاصة من هم في عمر الشباب عن سيارات اقتصادية في استهلاك الوقود، ويضم السوق المصري عددا كبيرًا من السيارات التي تتميز بمحرك 1300 سي سي تناسب هذا الغرض.

 

بورصة السيارات.. أوفر برايس 100 ألف جنيه على أسعار فيات تيبو 2022

ارتفعت أسعار السيارة الاقتصادية فيات تيبو موديل 2022 بشكل رسمي عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تخطت حاجز النصف مليون لأول مرة، وبالتوازي مع الزيادات الرسمية، ارتفعت قيمة الأوفر برايس المفروضة عليها ليصل متوسط قيمتها الى 100 ألف جنيه تقريبا.

 

لو راجع مصر قريب.. سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية| صور

قرر مجلس الوزراء المصري منذ أيام إعفاء السيارات الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج من أي جمارك أو ضرائب أو رسوم عند دخولها مصر، وذلك مقابل وضع وديعة بالعملة الصعبة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد 5 سنوات، وجاء قرار الإعفاء؛ استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج.

 

الميكانيكي بيقولك.. كيف تتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك

تعتبر الفرامل أهم وسائل الأمن والسلامة في السيارة، لذلك تحتاج لعناية خاصة وصيانة دائمة عند ملاحظة أي مشاكل بها،  تنقسم إلى نوعين فرامل القدم، وفرامل اليد أو ما يسمى بفرامل الطوارئ.

 

بورصة السيارات .. زيادة جديدة في أسعار أودي |تفاصيل

شهدت أسعار سيارات أودي الفئة A سيدان زيادة رسمية جديدة تتراوح من 145 ألف جنيه للسيارة A3 حتى 270 ألف جنيه للسيارة A6، بينما زادت كلاً من A4 و A5 نحو 200 ألف جنيه تقريباً. 

 

بالسوق المصرية.. 5 سيارات مستعملة بأقل من ثمن ايفون | صور

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من الناحية الهيكلية سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، إلى جانب التجهيزات الداخلية، وتاريخ الاصدار والموديل الخاص بكل نسخة.

 

 

25 ألف جنيه زيادة بـ أسعار بيجو 508 موديل 2022 في مصر

شهدت السيارة بيجو 508 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات المظهر الرياضي، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 25 ألف جنيه.

 

تويوتا كورولا 2003 تتربع على عرش المستعمل فى مصر

استطاعت السيارة تويوتا كورولا موديل 2003، أن تتربع على عرش سوق السيارات المستعملة في مصر، لتعد واحدة من ابرز سيارات السيدان التي تتمتع بالاعتمادية الشديدة، مع قلة الاعطال، وتوافر قطع الغيار بسعر مناسب، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة ايضا.

 

الغرف التجارية: الدولة لبت طلب أبنائها في الخارج باستيراد السيارات بدون جمارك

قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، هو قرار سليم وحيوى .

 

حسين مصطفى: المُشكك في مميزات استيراد سيارة شخصية للمغتربين بلا جمارك «خاسر»

قال اللواء حسين مصطفي الخبير والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ان موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة؛ هو فى صالح العاملين بالخارج بنسبة 100% لما يحمله من مزايا عديدة له ولأفراد أسرته.

تويوتا بيجو الهاتشباك بورصة السيارات كيا سيراتو 2022 أوفر برايس

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