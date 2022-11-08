أخبار الرياضة|انفراجة في أزمة كهربا..كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي..سبب تأجيل عودة الخطيب للقاهرة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

قال مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، طلب من إدارة النادي الأهلي، سرعة حسم مصير محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق، خلال فترة التوقف الحالية، ودفع الغرامة المقررة على اللاعب لصالح نادي الزمالك، والتي تقدر بمليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد تأخير.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمود عبد المنعم كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصيب بفيروس كورونا.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه لن توجد أي أزمة بشأن تواجد أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، داخل النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

أكد الإعلامي محمد فاروق أنه تقرر تأجيل عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى القاهرة والتي كان مقررا لها اليوم، 8 نوفمبر؛ لاستكمال الملفات المهمة التي تنتظر توقيعه، فضلاً عن استكمال ملف عقد الرعاة الخاصة بالقلعة الحمراء.

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، استياءه الشديد، لما حدث خلال الأيام الماضية من محمد عامل النظافة، الذي تم طرده من محل الكشري، وأصبح حديث الإعلام والسوشيال ميديا والشارع المصري مؤخرا.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز طلبت من التعاون السعودي شراء عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق نهائيًا.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن عددًا من شركات التسويق الخليجية عرضت على اتحاد الكرة تنظيم مباراة قمة بين الأهلي والزمالك.

قال مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي الأسبق، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء ، منح إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق في انتقالات الشتاء المقبلة.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يجهز خلال الأيام القادمة المستحقات المالية المتأخرة لمحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر والتي تصل إلى 17 مليون جنيه؛ من أجل سداد غرامة نادي الزمالك ورفع الإيقاف عنه بشكل رسمي.