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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

السعودية والأرجنتين
السعودية والأرجنتين

يترقب عشاق الكرة العربية ظهر اليوم الثلاثاء مباراة  منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب الأرجنتين، في مواجهة البحث عن الساحر البرغوث ليونيل ميسي.

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وتحظى مباراة الأرجنتين والسعودية باهتمام كبير، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع للمنتخب السعودي الشقيق في المباراة.

ويستهل منتخب السعودية  المشوار في كأس العالم قطر 2022، بمواجهة من العيار الثقيل أمام أحد المرشحين للقب، وهو منتخب الأرجنتين.

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مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

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موعد مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم الثلاثاء


وتنطلق المباراة بين السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مصر الموافق 1:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي المباراة بين  السعودية والأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي بولندا والمكسيك.

وستكون الأنظار في هذه المباراة معلقة على الأسطورة  ليونيل ميسي، الذي يخوض في سن الخامسة والثلاثين ربما المونديال الأخير في مسيرته، والذى يحمل الرقم 5 للبرغوث مع منتخب التانجو.

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موعد مباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022

يبدأ بث مباراة السعودية والأرجنتين عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة الموافق الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية وعند الساعة الثانية عصراً بتوقيت الإمارات.

مكان مباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم


تقام المباراة بين  السعودية والأرجنتين على أرض ملعب استاد لوسيل في الدوحة.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم في مونديال قطر


سيتم بث مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء في مونديال قطر من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وقررت قناتا الكأس وبى ان سبورت إذاعة جميع مباريات المنتخبات العربية وهى السعودية وقطر وتونس والمغرب المشاركة فى بطولة كأس العالم عبر القناة المفتوحة. 

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بالتردد.. شاهد مباراة السعودية والأرجنتين  في مونديال قطر


ومن المقرر أن تذاع مباراة السعودية والأرجنتين فى بطولة كأس العالم 2002 مونديال قطر عبر القناة المفتوحة بقنوات :


الكأس المفتوحة تردد


11919 H 27500
"نايلسات"

قناة ( bein sport ) المفتوحة تردد


11054 H 27500
"نايلسات"

الأرجنتين مجموعات كأس العالم 2022 مباراة الأرجنتين والسعودية موعد مباراة الأرجنتين والسعودية كأس العالم 2022 القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين

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