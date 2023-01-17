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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتهينا من المراحل الإجرائية والتنظيمية.. أمناء الحوار الوطني: الجلسات تنطلق قريبا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تنطلق  قريبا، مضيفا:" انتهينا من كافة المراحل الإجرائية  والتنظيمية لجلسات الحوار الوطني ".

 

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توافق وجهات النظر.. اجتماع حزبي لمناقشة موضوعات الحوار الوطني

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عبدالقوي: تلقينا 96 ألف مقترح من المواطنين بجلسات الحوار الوطني.. فيديو

وقال  طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"    لم يحدث تأخير في انطلاق جلسات الحوار الوطني ".

 

 وأضاف طلعت عبد القوي :" استقبلنا 96 ألف مقترح من كافة أطياف المجتمع المصري"، مضيفا:" لدينا محور سياسي واقتصادي ومجتمعي وكل محور به عدد من القضايا غاية في الأهمية ".

 

 وأكمل طلعت عبد القوي:" تم مراسلة  كافة الحزاب السياسية  والخبراء والمتخصصين  وكل من تقدم بمقترح من اجل حضور الجلسات".

 

 ولفت طلعت عبد القوي:" نستهدف الخروج بمنتج  وحزمة من مشروعات القوانين  لتحسين الأوضاع على مستوى الدولة ".

الحوار الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني جلسات اخبار التوك شو

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