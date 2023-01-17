انتهينا من المراحل الإجرائية والتنظيمية.. أمناء الحوار الوطني: الجلسات تنطلق قريبا

أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تنطلق قريبا، مضيفا:" انتهينا من كافة المراحل الإجرائية والتنظيمية لجلسات الحوار الوطني ".

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" لم يحدث تأخير في انطلاق جلسات الحوار الوطني ".

وأضاف طلعت عبد القوي :" استقبلنا 96 ألف مقترح من كافة أطياف المجتمع المصري"، مضيفا:" لدينا محور سياسي واقتصادي ومجتمعي وكل محور به عدد من القضايا غاية في الأهمية ".

وأكمل طلعت عبد القوي:" تم مراسلة كافة الحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين وكل من تقدم بمقترح من اجل حضور الجلسات".

ولفت طلعت عبد القوي:" نستهدف الخروج بمنتج وحزمة من مشروعات القوانين لتحسين الأوضاع على مستوى الدولة ".