بمكياج ناعم.. جيسي عبدو تستعرض جمالها على إنستجرام

شاركت الفنانة جيسي عبدو، لمتابعيها فيديو جديدًا، وقامت بمشاركته عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة للغاية .

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

وارتدت جيسي عبدو، جاكيت باللون الأسود من الفرو بأكمام طويلة ، لتبرز من أناقتها .



ولم تتكلف جيسي عبدو فى وضع المكياج واكتفت في إظهار جمال بشرتها مع لمسات رقيقة فوضعت أحمر الشفاه باللون الروز الناعم، مع وضع الآي لاينر لتبرز جمال عينيها.

جيسي عبدو

واختارت جيسي عبدو تسريحة انسيابية ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

جيسي عبدو



وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ارتداء خواتم ناعمة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.