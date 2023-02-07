حدث ليلا| ضربة قوية من كهربا للزمالك .. 3 زلازل جديدة تضرب سوريا وتركيا والعراق.. هروب 20 سجينا من أعضاء داعش

نشر موقع صدى البلد الاخباري العديد من الاخبار الهامه خلال الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين 7-2-2023 ولعل أهمها توابع الزلزال في سوريا وتركيا بجانب استعدادات كهربا لدفع غرامه الزمالك وكواليس مران الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد ..

ونعرض لكم ابرز اخبار اليوم

سر توتر لاعبي الزمالك وأسامة نبيه أمام فاركو بالدوري| كواليس مثيرة

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق، أنه توقع هزيمة الفريق الأبيض أمام فاركو بالدوري، ولكنه لم يتوقع الهزيمة بتلك النتيجة القاسية.

تعليق مثير من ميدو على رحيل عصام الحضري عن المنتخب الأولمبي

وجه أحمد حسام ميدو، التهنئة للجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي، بعد رحيل عصام الحضري عن منصبه كمدرب لحراس المرمى.



استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بمخيم عسكر في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بمخيم عسكر في نابلس.

زلزال جديد بقوة 5.6 ريختر يضرب وسط تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، فجر اليوم الثلاثاء، عن وقوع هزة أرضية جديدة بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط تركيا بعد 24 ساعة كاملة من اسوأ هزة ارضية اجتاحت البلاد من 1939.



صدمة لجماهير الزمالك.. أحمد فتوح يستعد للرحيل في الصيف.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد جمال، أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، يجهز عروض احتراف خارجية، للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، فى نهاية الموسم الجاري.



فوضى وتمرد عقب الزلزال.. هروب 20 سجينا من أعضاء داعش في سوريا

قال مصدر في السجن لوكالة فرانس برس إن سجناء تمردوا في سجن بشمال غرب سوريا أمس الاثنين في أعقاب زلزال مميت ، وفر 20 سجينًا على الأقل من السجن الذي كان أغلبه أعضاء في تنظيم داعش.



بعد أن دمر قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يضرب كاتدرائية البشارة التاريخية

تضررت عدد من المباني التراثية بعد زلزال ضرب وسط وجنوب تركيا وشمال غرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي.

أصحاب السبوبة اختشوا.. رد صادم من عصام الحضري على منتقديه

نشر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب السوري حاليًّا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوست خارج النص؛ ردًّا على منتقديه ومن اتهموه بالهارب.



مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل رسالة خاصة من محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، قبل مباراة المارد الأحمر، أمام ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية .



مفاجأة.. بايدن: العلاقات بين واشنطن وبكين لم تضعف بعد إسقاط منطاد التجسس

قال الرئيس جو بايدن يوم الاثنين، إن العلاقات بين واشنطن وبكين لم تضعف؛ بسبب إسقاط الولايات المتحدة بالون تجسس صيني مشتبه به في عطلة نهاية الأسبوع.

زلزال جديد بقوة 5.3 ريختر في سوريا.. وارتفاع الضحايا بها وبتركيا لـ3027 قتيلًا

أعلنت وكالة الأنباء السورية، وقوع هزة أرضية ارتدادية، شعر بها سكان مدينتي حلب وحمص السوريتين، كأحد توابع الزلزال المدمر الذى وقع فجر أمس الإثنين.

قرار عاجل من الخطيب قبل مواجهة الاهلي ضد ريال مدريد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الأهلي يعيشون في قمة تركيزهم حاليا، قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

أسوة بالأهلي .. الزمالك يطلب تأجيل مباراة سموحة في الدوري

أعلن أحمد حسام ميدو، تقدم الزمالك بطلب تأجيل مباراة سموحة في الدوري والمقرر لها يوم الثالث عشر من شهر فبراير الجاري.