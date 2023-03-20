عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أبرزها فشل البنوك.. 3 تحديات أمام الفيدرالي الأمريكية قبل حسم سعر الفائدة

اجتماع الفيدرالي
اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير سعر الفائدة

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس المقبل، لحسم مصير سعر الفائدة، وحسب جيروم باول، رئيس ‎الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإنه لا يزال هناك طريق طويل لإعادة التضخم إلى أسفل، ومن المحتمل أن يكون الطريق وعرًا.

 الفيدرالي الأمريكي

اجتماع الفيدرالي ومصير سعر الفائدة

وأضاف جيروم باول، في شهادته أمام مجلس الشيوخ، أن البيانات الاقتصادية الجديدة تشير إلى أن المستوى النهائي لمعدلات الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

واستكمل: إذا كان إجمالي البيانات الاقتصادية يشير إلى أن هناك ما يبرر إلى تشديد أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة أسعار الفائدة.

وألمح باول إلى أن الاتجاه الحالي يظهر أن مهمة مكافحة التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد، وأن الزيادات المستمرة في معدل السياسة هي على الأرجح مناسبة في النظام من أجل أن يكون الموقف مقيّدًا بشكل كافٍ لاستعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.

txt

خبير اقتصادي: قرارات الفيدرالي برفع الفائدة سبب رئيسي لانهيار البنوك الأمريكية

txt

خوفا من كارثة اقتصادية.. بنوك أمريكا تقترض 164.8 مليار دولار من الفيدرالي

وتابع: نحن مستعدون لزيادة وتيرة رفع سعر الفائدة إذا احتجنا ذلك، ومن المرجح أن يكون المستوى النهائي لأسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا سابقا.

وتتوقع الأسواق في الغالب أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الخميس الموافق 22 مارس الجاري.

جيروم باول، رئيس ‎الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

السيناريوهات المتوقعة للفيدرالي الأمريكي 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد لله، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب أمامه مجموعة من التحديات التي ستؤثر بشكل أو بأخر على قراره في رفع أسعار الفائدة.

وأوضح عبد لله ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التحدي الأول هو انزلاق عدد من البنوك وتأثرها برفع اسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، وهذا يجعل الفيدرالي يضطر لتقليل وتيرة الزيادة معقبا: بمعني انه لو كان يعتزم زيادة 50 نقطة فإنه يتوقع ان تكون الزيادة 25 نقطة فقط وبالتالي فاتورة الزيادة تبقي أقل.

وأكد أن التحدي الثاني لرفع وتحديد أسعار الفائدة والرئيسي هو قيمة الدولار في الأسواق العالمية ومدى تكوين تكتلات اقتصادية خارجية تعمل خارج نطاق الدولار ودولرة الاقتصاد العالمي المعمول به، وبالتالي على المستوى الدولي إن وجد زيادة في معدلات التخلي عن الدولار سيضطر يرفع الفيدرالي رفع الفائدة بنسبة قليلة جدا.

وأضاف أن التحدي الثالث أمام الفيدرالي الأمريكي هو معدل تداول السندات الحكومية القديمة المتواجدة في السوق الأمريكي التي تعد سوق الأوراق المالية في أمريكا، فمؤشر تداول الأوراق المالية الحكومية القديمة ذات العائد المنخفض إذا ارتفع وحدث به تداول كثير والانخفاض في القيمة الاسمية للأوراق المالية الحكومية في أمريكا فهذا مؤشر وعامل قوي جدا يؤدي الي خفض أسعار الفائدة.

txt

بوينج تعلن استئناف تسليم طائرات B787 دريملاينر.. الفيدرالي: اطمأننا لحل المشكلة

txt

خبير: أتوقع أن تؤثر المعطيات الأخيرة على قرار الفيدرالي القادم حول أسعار الفائدة

وأشار الخبير الاقتصادي الي أن الفيدرالي الأمريكي امامه تحديات قوية تتمثل في التحديات الداخلية التي تتمثل في الجهاز المصرفي ومدي انزلاق عدد من البنوك وتحديات خارجية متمثلة في تخلى بعض الدول عن التعامل مع الدولار بالإضافة بالتحدي الخاص المستثمرين الدوليين الحاملين الأوراق المالية ذات العائد المنخفض.

وأوضح أن قيمة الدولار إذا ارتفعت فاسعار الذهب تنخفض والعكس صحيح.

الدكتور فرج عبد لله، الخبير الاقتصادي
الفيدرالى الامريكى اجتماع الفيدرالي سعر الفائدة السيناريوهات المتوقعة للفيدرالي الأمريكي سوق الاوراق المالية سعر الدولار الذهب اسعار الذهب اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

اللاعب غاضب.. أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتحذير عاجل من الإدارة

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: قرارات الفيدرالي برفع الفائدة سبب رئيسي لانهيار البنوك الأمريكية

خوفا من كارثة اقتصادية.. بنوك أمريكا تقترض 164.8 مليار دولار من الفيدرالي

خبير: أتوقع أن تؤثر المعطيات الأخيرة على قرار الفيدرالي القادم حول أسعار الفائدة

تهدد قيمة الدولار.. الكشف عن خطة الفيدرالي الأمريكي لمنع انهيارات البنوك

ترشيحاتنا

نص كلمة وزيرة التضامن في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

عاجل.. 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي بالدفاع الجوي

كارثة خلال 48 ساعة| العالم الهولندي يحذر من زلزال 22 مارس..ماذا سيحدث؟

بقرار الرئيس| وزير الداخلية يعلن الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح

بعد توقع اعتقاله.. ترامب يتهم المدعي العام في مانهاتن بالتدخل بانتخابات 2024

جرائم إنسانية فادحة.. تقرير أممي صادم حول انتهاكات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفو عن كافة الغارمات بالسجون| تفاصيل الإفراج عنهن وسداد ديونهن بقرار رئاسي

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بصور جديدة.. شاهد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2023|طارق لطفى يناقش المشاكل الزوجية وأزمة منتصف العمر فى "مذكرات زوج"

فيديو

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

أسعار الذهب في مصر واستقرار الدولار.. شاهد

بعد خلاف استمر لسنوات.. أحلام وعمرو أديب حبايب| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ