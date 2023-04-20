حدث ليلا| الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر في عيد الفطر.. العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر.. بيان عاجل من المشير خليفة حفتر بشأن السودان

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها:
ندعم ولا نتدخل| أهم 5 مبادئ للإستراتيجية المصرية بالتعامل مع الأزمات العربية
تتبنى مصر استراتيجية هامة في التعامل مع القضايا الداخلية الخاصة بأي دولة أخرى، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.. المزيد..
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني لفريق الطائرة بالأهلي .. صور
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة «رجال»، في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. وناقش رئيس الأهلي أسباب إخفاق الفريق الأول للكرة الطائرة وخسارته لبطولة الدوري هذا الموسم، بالرغم من توفير كافة احتياجاته وتدعيمه بعناصر متميزة وفقًا
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر في عيد الفطر
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موقف مصر من ارتفاع درجات الحرارة في تلك الأثناء، وموقف طقس عيد الفطر 2023.
إسرائيل تستدعي طفلا فلسطينيا عمره 6 سنوات للتحقيق
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، باستدعاء الاحتلال الإسرائيلي، لطفل فلسطيني يدعى محمد العباسي (6 سنوات) للتحقيق معه بعد ادّعاءات للمستوطنين عليه أثناء لعبه قرب مستوطنة رأس العامود بالقدس المحتلة.
أحمد موسى: الحل السياسي أفضل خيار لوقف إطلاق النار في السودان.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مرحلة ستأتي وتنتهي الاشتباكات بين الجانبين في السودان (الدعم السريع - الجيش السوداني)، لافتا إلى ان الحل السياسي هو أفضل خيار أمام الجانبين....
الكرملين : كوريا الجنوبية تورط نفسها في الحرب بتقديم أسلحة لأوكرانيا
أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، أن السكرتير الصحفي الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف قال، إن الكرملين يأسف لموقف سيول غير الودي تجاه أوكرانيا وأن إمداد كييف بالأسلحة سيعني التورط في الصراع.
دعاء ليلة القدر 29 وأخر ليلة من رمضان .. اللهم لا تجعله أخر العهد من صيامنا أياه
دعاء ليلة القدر 29 وآخر ليلة من رمضان .. أصبح دعاء ليلة القدر 29 وآخر ليلة من مضان محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك فى اخر ليلة من رمضان، ويبحث الكثير عن علامات ليلة القدر لعل تكون ليلة 29 رمضان هى ليلة القدر، كما يبحث المسلمين عن دعاء اخر يوم من رمضان حتى يختموا الشهر الكريم بذنب
صلاة التهجد من الجامع الأزهر الشريف.. بث مباشر
نشرت الصفحة الرسمية للجامع الأزهر، بث مباشر لصلاة التهجد ليلة القدر 29 رمضان لعام 1444 من الهجرة النبوية، وذلك عبر منصات الأزهر المختلفة على وسائل التواصل الإجتماعي. وكثفت إدارة الجامع الأزهر والإدارات المعاونة لها من مشيخة الأزهر جهودها لاستقبال الوفود المتزايدة من المصلين، من قبل صلاة المغرب، حيث
أحمد موسى: الأهلي لن يشارك بمباراة السوبر إذا تم تنفيذ عقوبة كهربا
كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب مواصلة مجلس إدارة النادي الأهلي، الانعقاد بعد إعلان اتحاد كرة القدم إيقاف العقوبة المالية التي وقعتها الجبلاية على اللاعب محمود كهربا.
العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر
دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، كما تتحراه معظم الدول الإسلامية في ذلك اليوم.
على طريقته الخاصة .. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد إسعاد يونس
شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر من كواليس تصوير حلقته مع الفنانة إسعاد يونس، لبرنامجها “صاحبة السعادة”. واحتفل بعيد ميلادها، وكتب: “كل سنة وانتي منورة بيوتنا المصرية والعربية وعيد مبارك على جمهوري العظيم معاكم ليلة العيد”. ويحل الفنان
دعاء العتق من النار قبل انتهاء رمضان .. 8 كلمات تتجاوز كنوز الدنيا
دعاء العتق من النار .. 24 ساعة وينتهي شهر الرحمة والمغفرة شهر القرآن شهر رمضان، فعلى كل من قصر فى رمضان انتهز الفرصة فى آخر يوم من شهر الرحمة والمغفرة ففى كل يوم وليلة من رمضان يعتق الله رقاب الكثير. فما بالك بآخر يوم فى رمضان فيعتق الله لأكثر مما اعتقهم فى رمضان، فنحن فى لحظات ثمينة غالية جداً على
علامات تدل على قبول الله الأعمال والعبادات من معاني القرآن
أوضح الدكتور محمد داوود العلامات التي تدل على قبول الله لعبادات المسلم،وذلك من خلال برنامج من معاني القرآن الذي يعرض على موقع صدي البلد عبر تطبيق فيسبوك.
أسرار تُكشف لأول مرة .. البنتاجون يعلن رصد أجسام مجهولة بسماء الشرق الأوسط
رفعت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” السرية، عن مقطع فيديو التقطته طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper بعد أن صادفت جسمًا طائرًا مجهول الهوية يطير فوق الشرق الأوسط.
دعاء المطر في ليلة القدر الأخيرة 29 رمضان.. يفتح لك أوسع أبواب الرزق
يعد دعاء المطر في ليلة القدر 29 رمضان من أكثر الأدعية التي يتزايد عليها الطلب والبحث عنها، في هذه العشر المباركة ، والتي بدأت منذ أقل من ساعتين مع غروب شمس اليوم الثلاثاء، ويتضاعف فضل دعاء المطر في ليلة القدر 29 رمضان ، فإذا كان عامة من الأدعية المستجابة فإنه من الوصايا النبوية وبوابات الفرج
بيان عاجل من وكالة "ناسا" بعد أنباء سقوط قمر صناعي على كييف
نفت وكالة “ناسا”، اليوم الخميس، الشائعات حول سقوط قمر صناعي أمريكي فوق العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلي أن القمر الصناعي لا يزال في المدار.
التخلي عن الدولار الأمريكي.. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الأخضر
لم تدخر دول مجموعة “بريكس” وسعا في جعل وضع الاحتياطي العالمي للدولار الأمريكي يتآكل في تسويات التجارة الدولية، حيث تتحرك الصين وروسيا والبرازيل بسرعة كبيرة للقضاء على الهيمنة العالمية للدولار واستبدالها بعملة جديدة.
اليمن .. 90 قتيلا ومئات الجرحى في حادثة تدافع بصنعاء | شاهد
قتل 90 شخصا وأصيب أكثر من 300 في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر
حالة من اللغط أثيرت أخيرا عقب بيانات متضاربة من مراكز فلكية حول موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر. وفي الوقت الذي بدأ فيه عدد من الدول تعلن موعد أول أيام عيد الفطر، ينتظر المصريون بشغف، معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك، الجمعة أم السبت. بلد عربية تلمح: العيد السبت في الأردن، أعلن رئيس الجمعية
الخطيب يهنئ رجال سلة الأهلي عقب التتويج بكأس مصر
وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي وكل منظومة العمل بمناسبة الفوز ببطولة الكأس. وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية، والإصرار على تحقيق البطولة بعد مباراة قوية من كافة الجوانب. وقال إن فريق الأهلي يسير
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية اليمن إثر حادث التدافع في صنعاء
أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية للجمهورية اليمنية الشقيقة إثر حادث التدافع المأسوي
الملايين يؤدون الطواف أثناء أداء صلاة الفجر بالمسجد الحرام | شاهد
احشد أكثر من مليوني ونصف مصلٍ في صحن الطواف عند الكعبة المشرفة ببيت الله الحرام، وذلك أثناء تأدية صلاة الفجر وحضور ختم القرآن الكريم.
لن تصدق وزنه.. شاهد أثقل قط في العالم يثير الدهشة
كشفت مجموعة من الصور عما يعتقد بأنه أثقل قط تمت رؤيته منذ سنوات طويلة على الإطلاق.
قرار عاجل من السعودية بشأن صلاة العيد في مكة
قررت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة، بسبب هطول الأمطار.
كولر يتمسك بالتعاقد مع مدافع بيراميدز
قال الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قام بالاستفسار عن اصابة اسامة جلال مدافع بيراميدز، لأنه يريد التعاقد معه مستقبلا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر. وأضاف في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كولر قام بالاستفسار عن إصابة جلال، ومدة غيابه، من أجل بحث امكانية التعاقد معه في الميركاتو
تعرف على خريطة كسوف الشمس التي تحدث الآن في العالم
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل كسوف الشمس الهجين الذي تشهده الكرة الأرضية الآن، حيث بدأ الكسوف في منذ قليل في تمام الساعة الثالثة وأربع وثلاثون دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة
هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية
يهتم الكثير بمعرفة أسعار الذهب اليوم الخميس، والتي تراجعت بشكل ملحوظ بعدما سجلت مستويات قياسية أمس، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام عيار 21 الآن، في محلات الصاغة المختلفة.
قتلوه في قعدة أصحاب.. تحقيقات موسعة حول جريمة شقة 6 أكتوبر
تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مقتل شاب على يد أصدقائه داخل شقته بعد نشوب خلاف بينهما في "قعدة أصحاب". وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول التفاصيل الكاملة للجريمة وباشرت التحقيق مع أحد المتهمين عقب ضبطه وقررت ضبط واحضار الهاربين. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض
البانيه نزل لـ120 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ آخر يوم رمضان
تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، وهو آخر أيام شهر رمضان فلكيا، ووصل السعر إلى مستويات غير متوقعة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن الأمهات من 52 جنيها في المحلات، ويبدأ سعر الدواجن البيضاء من 67 جنييه للمستهلك. سعر البانيه وهبط سعر كيلو البانيه ليبدأ من 120 جنيها للبانيه الأمهات، فيما سجل سعر البانيه الأبيض
الأرصاد توجه نصيحة عاجلة للمواطنين تتعلق بـ تخفيف الملابس اليوم الخميس
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحة عاجلة للمواطنين من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.........
احذر .. الحبس سنة عقوبة دفن الجثث أو إخفائها دون علم القضاء
تزايدات خلال الآونة الأخيرة جرائم القتل والعنف، ويشرع الجاني في إخفاء المجني عليه ، ظنًا منه انه سينج من العدالة بإخفاء جريمته.
بيان عاجل من المشير خليفة حفتر بشأن السودان
أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس بيانا رسميا للقائد العام المشير خليفة حفتر، بشأن الاشتباكات التي يشهدها السودان بين الجيش ومليشيات الدعم السريع.
تونس.. القضاء يأمر بسجن الغنوشي بتهمة التآمر على الدولة
أفادت وكالة رويترز الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بتهمة التآمر على الدولة.