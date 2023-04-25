أخبار العالم | السعودية تعزي مصر .. مقتل وإصابة أكثر من 63 شخصا في انفجارين بباكستان .. هولندا تغلق سفارتها بالسودان واليابان تعلن إجلاء جميع رعاياها

شهدت الساحة العالمية والدولية في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك..
لافروف: يجب نقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا إلى بلد آخر
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر. وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن لافروف رد على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا كان الوقت مناسبا الآن لمغادرة منظمة الأمم المتحدة لمدينة نيويورك، بقوله: "أعتقد أن ذلك سيكون جيدا". وأكد لافروف ..
وزير الخارجية التركي: الغرب لن يعوض أضرار تركيا إذا انضمت للعقوبات ضد روسيا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، الإثنين ، إن الدول الغربية لن تدفع تعويضات لتركيا إذا قررت أنقرة الانضمام إلى حملة العقوبات المستمرة ضد روسيا.
باكستان.. مقتل وإصابة أكثر من 63 شخصا في انفجارين بمستودع ذخيرة لمكافحة الإرهاب
قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارين في مستودع ذخيرة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب باكستان أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين يوم الاثنين.
السعودية: عودة 10 مواطنين عالقين بالسودان.. وإجلاء 189 شخصا من جنسيات أخرى
نجحت جهود المملكة العربية السعودية في إجلاء ١٠ مواطنين سعوديين من السودان إلى مدينة جدة و١٨٩ شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات
بولندا تريد فرض حظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام
قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيلوس، الاثنين، إن الحظر المقترح على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر حتى نهاية العام.
هولندا تغلق سفارتها بالسودان وسط عمليات إجلاء جماعي
اعلنت وزارة الخارجية الهولندية عن اغلاق سفارة هوبندا في الخرطوم عاصمة السودان وسيواصل الدبلوماسيون العمل عن بعد.
اليابان تعلن إتمام إجلاء جميع مواطنيها من السودان
أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، صباح اليوم الثلاثاء، عن إتمام إجلاء جميع المواطنين اليابانيين من السودان
بالأمم المتحدة.. لافروف: العالم على عتبة مرحلة «أكثر خطورة» من الحرب الباردة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن خطر نشوب صراع بين القوى العالمية بلغ 'مستوى تاريخيًا' وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن العالم على عتبة 'ربما يكون أكثر خطورة'
الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية
أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله عن قبول الجيش السوداني الهدنة المعلنة من قبل وزارة الخارجية الامريكية لوقف اطلاق النار في السودان لمدة 3 ايام
بـ 4 قذائف.. أوكرانيا تقصف منطقة كيروفسكي في دونيتسك
قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة كيروفسكي في جمهورية دونيتسك، حيث أطلقت أربع قذائف بقطر 155 ملم.
العقوبات الأمريكية تستهدف 3 أشخاص في الصين بتهمة متعلقة بـ«تسليح بيونج يانج»
أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص قالت إنهم متورطون في غسيل عملة افتراضية سرقها قراصنة كوريون شماليون للمساعدة في تمويل برامج أسلحة بيونغ يانغ.
روسيا: ضربات أوكرانيا الأخيرة على الممر الإنساني تهدد مبادرة توسيع الحبوب
قالت وزارة الدفاع الروسية ، الإثنين ، إن أوكرانيا هاجمت قواعد الأسطول الروسي في البحر الأسود والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم في 23 مارس و 24 أبريل باستخدام ممرات إنسانية
مجلس التعاون يعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها بالخرطوم
أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم -رحمه الله-، اثناء قيامه بمهام متابعة إجلاء المواطنين المصريين. وكرر الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدماً تجاه وقف العمليات العسكرية
السعودية تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري في السودان
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، وهو في طريقه إلى مقر السفارة في الخرطوم لمتابعة مهام إجلاء...