أخبار العالم | السعودية تعزي مصر .. مقتل وإصابة أكثر من 63 شخصا في انفجارين بباكستان .. هولندا تغلق سفارتها بالسودان واليابان تعلن إجلاء جميع رعاياها

شهدت الساحة العالمية والدولية في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك..

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر. وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن لافروف رد على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا كان الوقت مناسبا الآن لمغادرة منظمة الأمم المتحدة لمدينة نيويورك، بقوله: "أعتقد أن ذلك سيكون جيدا". وأكد لافروف ..

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، الإثنين ، إن الدول الغربية لن تدفع تعويضات لتركيا إذا قررت أنقرة الانضمام إلى حملة العقوبات المستمرة ضد روسيا.

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارين في مستودع ذخيرة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب باكستان أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين يوم الاثنين.

نجحت جهود المملكة العربية السعودية في إجلاء ١٠ مواطنين سعوديين من السودان إلى مدينة جدة و١٨٩ شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات

قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيلوس، الاثنين، إن الحظر المقترح على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر حتى نهاية العام.

اعلنت وزارة الخارجية الهولندية عن اغلاق سفارة هوبندا في الخرطوم عاصمة السودان وسيواصل الدبلوماسيون العمل عن بعد.

أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، صباح اليوم الثلاثاء، عن إتمام إجلاء جميع المواطنين اليابانيين من السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن خطر نشوب صراع بين القوى العالمية بلغ 'مستوى تاريخيًا' وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن العالم على عتبة 'ربما يكون أكثر خطورة'

أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله عن قبول الجيش السوداني الهدنة المعلنة من قبل وزارة الخارجية الامريكية لوقف اطلاق النار في السودان لمدة 3 ايام

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة كيروفسكي في جمهورية دونيتسك، حيث أطلقت أربع قذائف بقطر 155 ملم.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص قالت إنهم متورطون في غسيل عملة افتراضية سرقها قراصنة كوريون شماليون للمساعدة في تمويل برامج أسلحة بيونغ يانغ.

قالت وزارة الدفاع الروسية ، الإثنين ، إن أوكرانيا هاجمت قواعد الأسطول الروسي في البحر الأسود والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم في 23 مارس و 24 أبريل باستخدام ممرات إنسانية

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم -رحمه الله-، اثناء قيامه بمهام متابعة إجلاء المواطنين المصريين. وكرر الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدماً تجاه وقف العمليات العسكرية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، وهو في طريقه إلى مقر السفارة في الخرطوم لمتابعة مهام إجلاء...