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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة وعودة التحسين| قرارات ينتظرها الأهالي من حجازي غدا.. والبحث العلمي: فتح باب التقدم لبرامج المنح الخاصة بالأكاديمية العالمية للعلوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي: فتح باب التقدم لبرامج المنح الخاصة بالأكاديمية العالمية للعلوم.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية وشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية  NASAC عن فتح باب التقدم لبرامج المنح الخاصة بالأكاديمية العالمية للعلوم ( TWAS ) المقدمة في مجالات العلوم الطبيعية وهي:

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة الجديدة وهيئة ميناء دمياط

وقعت جامعة المنصورة الجديدة مذكرة تفاهم مع هيئة ميناء دمياط؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي . 

تعليم الجيزة: تسجيل استمارة شهادة الإعدادية شرط أساسي لدخول الامتحانات

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا هاما وعاجلا اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023، مع  رؤساء لجان النظام والمراقبة بالجيزة، بشأن الامتحانات. 

22 قاعدة من مديرية التربية والتعليم لامتحانات النقل.. هام لطلاب القاهرة

اجتمع أيمن موسى مدير مديرية التربية التعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، فيما أكد أيمن موسى، مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية وهى كالآتى:

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على المعرض الخاص بإعادة التدوير

نظم مركز الدعم الإثرائي بجامعة القاهرة، معرضًا لطلاب الجامعة تحت عنوان "معًا لإعادة التدوير"، وذلك لتشجيع الطلاب على عرض منتجاتهم المعاد تدويرها من منتجات البيئة.

تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة وعودة التحسين|قرارات ينتظرها الأهالي من "حجازي" غدا

طرح موقع صدى البلد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، سؤالا لاستطلاع آراء أولياء الأمور والطلاب حول القرارات التي يتمنوا ان يعلنها وزير التربية والتعليم غدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جامعة حلوان تعلن عن الخدمات المقدمة من مركز دعم البحث العلمي

تقدم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الخدمات ضمن خطة تطوير ودعم البحث العلمي بالجامعة سعيا للارتقاء بالمستوى البحثي، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

 

 

 

 

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