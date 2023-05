أخبار التعليم| قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. خسوف شبه كلي للقمر يستمر 4 ساعات و18 دقيقة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية اليوم العالمي لنظافة الأيدي بكلية الطب

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الإحتفالية الأولى باليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار "Lead the way for clean hands" " قودوا المسيرة من أجل أيادي نظيفة ، والتي نظمها قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس.

خبير تعليم يوضح دور المدرسة في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على أهمية التعليم في تنمية المجتمع وتطويره، ولذلك تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير النظام التعليمي في مصر باستمرار وتتضمن جهود الوزارة في هذا المجال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير المعلمين المؤهلين والتدريب المستمر لهم، وتحديث البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الحديثة للطلاب والمعلمين، كما تعمل على تشجيع الأسر على إرسال أبنائهم إلى المدارس وتوفير فرص التعليم للجميع، موضحًا أن التحديث الجديد للنظام التعليمي في مصر جزءًا من جهود الدولة الهامة.

حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان وندوات تثقيفية.. أنشطة وفعاليات جامعة طيبة التكنولوجية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام القيادة السياسية بدعم خطوات الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدّم مسارًا تعليميًا سيعمل على تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، للمُشاركة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، خاصة بعد الدعم غير المسبوق الذي قدّمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، حيث تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

7 مايو.. معرض «الطالب المنتج» في جامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة

تنظم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي ، و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية ، الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات.

آخر فرصة غدا.. قرار عاجل للطلاب والمعلمين بشأن المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غدا الجمعة الموافق 5 مايو 2023 اغلاق باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للطلاب والمعلمين .

يستمر 4 ساعات و18 دقيقة.. خسوف شبه ظلي للقمر يصعب رؤيته بمصر

سيكون لهواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، على موعد مع خسوف قمرى خلال شهر مايو الجارى.

تعرف على تفاصيل جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

أعلنت جامعة عين شمس، جميع المعلومات الخاصة بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، موضحة أن تم فتح باب التقدم للمشاركة، وذلك في إطار مواكبة أحدث الطرق والمعايير الدولية في مجالات التعليم وترسيخ الثقافة العربية، وذلك عن طريق توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى.

6 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة إلى اعضاء الهيئة الفنية المسئولة عن اختيار اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.