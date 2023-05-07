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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شكاوى من سقوط سيستم امتحانات المصريين في الخارج لليوم الثاني.. الأعلى للجامعات الخاصة يحدد ضوابط تحويل الطلاب من جامعات السودان وروسيا وأوكرانيا للدراسة بمصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر قسم التعليم على مدار اليوم مجموعة من الخبار الخاصة بالنشاط التعليمي في المدارس والجامعات على مستوى مصر جاءت كالتالي: 

 

الخشت: حجم الإنجازات في مستشفى الشيخ زايد لطب الأسنان يمثل نقلة كبيرة

قال الدكتور محمد الخشت، إن حجم الإنجازات التي تمت في مستشفى الشيخ زايد لطب الفم والأسنان يمثل نقلة وإضافة كبيرة على جميع المستويات والقطاعات من حيث استكمال إنشاء المستشفى وما تضمه من اجهزة المحاكاة، وعدد الاسرة، وغرف العمليات، وأجهزة الأشعة والفحص والليزر، وتحقيق تقدم كبير في التحول الرقمي.

الأعلى للجامعات الخاصة يحدد ضوابط تحويل الطلاب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للدراسة بمصر

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.

جامعة عين شمس تكرّم وزيرة التضامن الاجتماعي لإطلاقها مبادرة الطالب المنتج

انطلقت منذ قليل فاعليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

تبادل امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية في مدارس القليوبية

شهدت مدارس شبين القناطر في القليوبية اليوم واقعة غريبة أثناء امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية، حيث تمت طباعة امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائى والصف الخامس الابتدائى.

وزيرة التضامن: 15 مليون جنيه وقروض بدون فوائد لدعم مبادرة الطالب المنتج بالجامعات

انطلقت منذ قليل ، فعاليات معرض "الطالب المنتج" بكلية البنات جامعة  عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة.

جامعة القاهرة تستعد لتدشين مشروع ضخم لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة في دورته الـ 28، بعنوان "صناعة المحتوى في العصر الرقمي الآليات والتحديات"، تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر.

المنصة ماتت| شكاوى من سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" لليوم الثاني

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شكاوى تؤكد استمرار سقوط منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج لليوم الثاني على التوالي ، مما تسبب في عدم تمكن معظم الطلاب في معظم دول العالم من أداء امتحان اليوم إلكترونيًا على المنصة .

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