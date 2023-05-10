أخبار التكنولوجيا| قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة.. مزايا تتفوق على Chrome| جرَّب متصفح الويب Opera GX.. التنزيل من هنا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصبح تطبيق "واتس آب" هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شيوعا وشعبية في العالم بفضل إمكانياته ومميزاته الرائعة التي تتطور من شهر لآخر.

خلال السنوات القليلة الماضية أصبح تطبيق ترو كولر TrueCaller لا غنى عنه لعدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية لأنه يعرفك هوية المتصلين غير المعروفين لديك وغير المسجلين في قائمة معارفك.

انتقد الملياردير إيلون ماسك تطبيق واتس آب المملوك لشركة ميتا من خلال تغريدة له على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" التي أصبحت ملكا له في أكتوبر من العام الماضي.

يظل جوجل كروم Chrome هو المسيطر على السوق حاليا، عندما يتعلق الأمر بمتصفحات الويب، فهو الأعلى في الشعبية الاستخدام اليومي وحتى مايكروسوفت بكل ما قدمته من إمكانيات جديدة لمحركها BingAI ومتصفح Edge لم تستطع الوقوف أمامه، ولكن الأكثر شهرة ليس بالضرورة هو الأكثر سرعة أو كفاءة أو الأعلى في الإمكانيات، هناك متصفح آخر غير مشهور نسبيا له مزايا عديدة ولا يستهلك "رامات" كثيرة على جهاز وهو OperaGX.

أصبح الآن تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" WhatsApp متوفر كتطبيق أصلي على ساعات نظام تشغيل Wear OS الذي يعمل مع ساعات جوجل بيكسل Pixel Watch و سامسونج جالاكسي ووتش Galaxy Watch 5.

بعض الأشخاص يفضلون استخدام الاجهزة اللوحية صغيرة الحجم، التي تعتبر همزة وصل بين شاشات الهواتف كبيرة الحجم وبين التابلت الكبير.