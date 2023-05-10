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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة.. مزايا تتفوق على Chrome| جرَّب متصفح الويب Opera GX.. التنزيل من هنا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يسجل كل ما تقوله بدون إذنك..  "ميكروفون" WhatsApp  يعرض ملياري مستخدم للخطر

أصبح تطبيق "واتس آب" هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شيوعا وشعبية في العالم بفضل إمكانياته ومميزاته الرائعة التي تتطور من شهر لآخر.

 

قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

خلال السنوات القليلة الماضية أصبح تطبيق ترو كولر TrueCaller لا غنى عنه لعدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية لأنه يعرفك هوية المتصلين غير المعروفين لديك وغير المسجلين في قائمة معارفك.

 

واتس آب لا يمكن الوثوق به.. إيلون ماسك ينتقد منافسه مارك زوكربيرج

انتقد الملياردير  إيلون ماسك تطبيق  واتس آب  المملوك لشركة ميتا من خلال تغريدة له على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" التي أصبحت ملكا له في أكتوبر من العام الماضي.

 

مزايا تتفوق على Chrome| جرَّب متصفح الويب Opera GX.. التنزيل من هنا

يظل جوجل كروم  Chrome  هو المسيطر على السوق حاليا، عندما يتعلق الأمر بمتصفحات الويب، فهو الأعلى في الشعبية الاستخدام اليومي وحتى  مايكروسوفت  بكل ما قدمته من إمكانيات جديدة لمحركها BingAI ومتصفح Edge  لم تستطع الوقوف أمامه، ولكن الأكثر شهرة ليس بالضرورة هو الأكثر سرعة أو كفاءة أو الأعلى في الإمكانيات، هناك متصفح آخر غير مشهور نسبيا له مزايا عديدة ولا يستهلك "رامات" كثيرة على جهاز وهو OperaGX.

 

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

أصبح الآن تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" WhatsApp متوفر كتطبيق أصلي على ساعات نظام تشغيل Wear OS الذي يعمل مع ساعات جوجل بيكسل Pixel Watch و سامسونج  جالاكسي ووتش Galaxy Watch 5. 

 

كل ما تريد معرفته عن iPad mini الجيل السابع القادم من آبل

بعض الأشخاص يفضلون استخدام الاجهزة اللوحية صغيرة الحجم، التي تعتبر همزة وصل بين شاشات الهواتف كبيرة الحجم وبين التابلت الكبير.

 

 

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