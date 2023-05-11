نشرة المرأة : بسبب مكان التاتو.. ثراء جبيل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تصدرت الفنانة ثراء جبيل،تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها الاخير في جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور صلاح الكاشف.

نشرت نرمين حمدي، صديقة ريم طارق زوجة حسن شاكوش، فى لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتوضح بعد الأمور في أزمة حسن شاكوش وزوجته.

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة جريئة ولافتة على الكنبة.

الجبنة طبق أساسي على الفطور لأنها مصدر مهم جدًا للكالسيوم والبروتين، لذا قدم الدكتور ماجد زيتون خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد و اضرار تناول الجبنة.

بعد حبس بائع متجول أربعة أيام على ذمة التحقيقات لبيعه وتداوله مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية،