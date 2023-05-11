عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة : بسبب مكان التاتو.. ثراء جبيل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

ثراء جبيل
ثراء جبيل

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

بسبب مكان التاتو.. ثراء جبيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة ثراء جبيل،تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها الاخير في جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور صلاح الكاشف.

طليقها هو اللي جابلها المرض.. إطلالات مثيرة لـ زوجة حسن شاكوش

نشرت نرمين حمدي، صديقة ريم طارق زوجة حسن شاكوش، فى لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتوضح بعد الأمور في أزمة حسن شاكوش وزوجته.

على الكنبة.. أسماء جلال تثير الجدل بخصرها المنحوت

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة جريئة ولافتة  على الكنبة.

ماذا يحدث لجسمك عند الفطور على الجبن؟

الجبنة طبق أساسي على الفطور لأنها مصدر مهم جدًا للكالسيوم والبروتين، لذا قدم الدكتور ماجد زيتون خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد و اضرار تناول الجبنة.

بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

بعد حبس بائع متجول أربعة أيام على ذمة التحقيقات لبيعه وتداوله مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية،

أهم الموضوعات “صدى البلد” إطلالات مثيرة البوظة الفاسدة الاجتماعى فيسبوك الأخبار المهمة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

عدلي القيعي يفجر مفاجأة ويكشف خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

البانيه رخص 40 جنيها|أسعار الدواجن الآن بعد دخول 4.5 مليون طن أعلاف

موضوعات متعلقة

انفلونسر بـ السوشيال ميديا.. ثراء جبيل تكشف تفاصيل دورها في أسيل| خاص

ثراء جبيل تواصل تصوير مسلسل أسيل في الفيوم

بتعالج من الاكتئاب بسببه.. دموع ثراء جبيل مع راغدة شلهوب.. فيديو

نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

جيش الإحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة الجهاد

بعد محاولات فاشلة.. والد ضحية الغدر بسوهاج: إخواتي قتلوا ابني من حقدهم|فيديو

وزيرة الخزانة الأمريكية: عدم سداد الديون يشكل خطرا على قيادة واشنطن للاقتصاد

صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو الاثنين|تفاصيل زيادة25%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

فيديو

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ