إعداد القادة يوضح للمبعوثين الحقوق العلمية والمالية الخاصة بإدارة البعثات

استكمل معهد إعداد القادة فعاليات البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية والذي يعقد بالتعاون مع الإدارة العامة للبعثات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وذلك بمحاضرات عن الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات، واخرى عن الحقوق المالية الخاصة بإدارة البعثات وكذلك ورشة عمل عن مهارات القيادة، وورشة عمل أون لاين عقدها الإدارة المركزية للبعثات



وحاضر فيهم الاستاذه امل احمد السباعي مدير عام الاشراف العلمي بادارة البعثات، والاستاذة نهي ربيع السيسي -المسئول المالي والملحق المالي والاداري السابق باليابان، والدكتورة صفاء منير إستشاري بحوث وتدريب بعدة هيئات دولية.

وخلال المحاضرات تم التعريف بعمل البعثات وطريقة اختيار المبعوثين بالنظام التنافسى، وكذلك توضيح المستندات المطلوبة ﻻنهاء إجراءات السفر، والتعرف على موعد عمل الكشف الطبى وفترة الصلاحية، واجراءات الحجز اﻻكاديمى للدارس واﻻجراء المتبع ﻻرساله للجهه الموفدة، وكيفية حصول الدارس على خطاب الدعم المالى لحصوله على التأشيرة، والتعرف على اخر موعد لتنفيذ المهمة العلمية لكل دارس، وتم توضيح الفرق بين عضو برنامج المبادرة اليابانية والعضو المرشح على خطة البعثات .

كما تم التطرق حول الإجراءات حول الحقوق المالية وكيفية الحصول عليها من خلال المكتب الثقافى، والتأكيد على الحفاظ على أصول الأوراق ويجب إرسالها للمكتب الثقافى، وكذلك أصول أوراق التأمين الصحى لكى يتثنى للمبعوثين الحصول على حقوقهم المالية.

وخلال ورشة العمل التي قدمتها الإدارة المركزية للبعثات اون لاين للمتدربين تم توضيح إجراءات وصول المبعوثين للمطار والإجراءات الصحية التى يجب اتخاذها لكوفيد ١٩، والأوراق والتحاليل المطلوبة منهم .

هذا وانطلقت ورشة عمل مهارات القيادة وتم تعريف القيادة بأنه استخدام الشخص عملية التأثير فى الآخرين لتحقيق الأهداف وجعل المنظمة متماسكة ومترابطة، وشرح مهارات وخصائص وصفات القادة الملتزمين بالمبادئ، كما تم توضيح مصادر القوة لتحقيق الأهداف، والفرق بين القيادة والإدارة، ومهارات القيادة الادارية .

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام مدير المعهد أن هذا البرنامج يوفر المعلومات المختلفة فى جميع الجوانب التي يحتاج إليها المبعوثين، وتزويدهم بجميع المهارات والمعارف الأساسية اللازمة لهم، بما يمكنهم من الإلمام بمختلف القضايا العالمية والتعرف على ثقافات الدول المبتعثين لها، حيث تنوعت محاضرات البرنامج التدريبي ليكون لدى السادة المبعوثين رؤية كاملة .