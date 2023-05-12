مدير معهد إعداد القادة يحصل على جائزة من اتحاد رواد الأعمال العرب

حصل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب، وكذلك تم تكريم الدكتور حسام مصطفى الشريف وكيل المعهد، وجاء ذلك التكريم لدور معهد إعداد القادة المجتمعي الفاعل والمؤثر والحيوى الذي يهدف لنشر ثقافة القيادة والوعي المجتمعي.



من جانبه أعرب " همام" عن سعادته البالغة بتكريم معهد إعداد القادة فى الموسم الدولي السابع لجائزة ملهم الدولية، والتي ضمت عددا كبيرا من الشخصيات والقيادات على مستوى الدولة وعلى المستوى العربي والإقليمي، وتعمل على تقديم نماذج وقدوة للشباب وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات والابتكارات.

وأكد مدير معهد إعداد القادة خلال كلمته التى ألقاها، أن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف بشكل أساسي لإعداد وتأهيل القيادات الجامعية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الاستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، كما يساهم المعهد فى تنمية روح الولاء والانتماء، وإعداد شباب مؤهلين بالعلم والمعرفة والعمل على تنمية قدراتهم وإعدادهم للمستقبل.

وقال كريم همام أننا نؤمن بأن الشباب هم مستقبلنا وأملنا الحقيقي، لذا يُعد المعهد كأحد أهم القوى الناعمة التي تساهم في بناء المجتمع وتمكين الشباب وتنمية المواهب والقدرات القيادية لديهم، فهو صرح ومنارة تدريبية، ومن خلال برامجه التدريبية يصبحوا الشباب قادة ناجحين مؤثرين في مجتمعاتهم وفي بلدهم الغالية مصر، ونحن في معهد إعداد القادة نعمل بجدية على تطوير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات الشباب في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، ونسعى جاهدين لتوفير الدعم والإرشاد لهم لتحقيق أهدافهم وتطوير مهاراتهم.

وفى ختام كلمته توجه بالشكر إلى جميع القائمين على جائزة ملهم، متمنيا أن يكون هذا الحدث فرصة لتبادل الأفكار والمعرفة، حيث تعد جائزة مُلهِم الدولية Globe Magnitude Award تأكيداً على المشاركة بين الجميع في المبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمجتمعية لتقدير وتكريم القادة والمفكرين والرموز من قامات المجتمع على المستوى العربي.

كما ألقى الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف كلمة أوضح فيها دور المعهد في بناء الشخصية وبناء العقول، مبينا البرامج التي يقدمها المعهد والفئات المستهدفة من ذلك التدريب، وكذلك شركاء معهد إعداد القادة وقد تم عرض فيلم توضيحي لأحد البرامج التدريبية الهامة التى قدمها المعهد .