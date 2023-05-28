تقلبات وعاصفة ودرجة حرارة 40 وتحذير من الأرصاد.. متى تتحسن أحوال الطقس؟

تشهد البلاد تقلبات جوية شديدة وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ أمس، السبت، حتى اليوم، الأحد، نتيجة عاصفة ترابية يصاحبها نشاط شديد للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

عاصفة ترابية

عاصفة ترابية وعدم استقرار

هذا ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، في منشور لها عن حالة الطقس خلال هذه الساعات، موضحة أن البلاد تتعرض لعاصفة رملية تشمل المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، فضلًا عن السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد، وبعض المناطق من وسط وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس البلاد، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب البلاد وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وقد نشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على الصعيد، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

بيان الأرصاد الجوية

موعد انتهاء العاصفة الترابية

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية شديدة نتيجة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأضافت “غانم”، في تصريحات خاصة لها، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصحبها سحب رعدية، في سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، تصاحبها رياح هابطة، تؤدي إلى رمال وأتربة، ومن المتوقع أن تنتهي غدا، الاثنين.

وأوضحت أن هناك غطاءً كثيفا من السحب الممطرة، ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة ما يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد، وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعد على مناطق متفرقة.

وتابعت: “تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على تلك المناطق، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ونشاط الرياح خلال هذه المناطق أيضًا، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، فهي على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت”.

وأكدت أن البلاد تشهد اليوم، الأحد، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد.

الدكتورة منار غانم

تحذيرات في وقت العاصفة

ونظرا لما تشهده البلاد من تقلبات جوية وعاصفة ترابية، حرصت وزارة الصحة والسكان على تنبيه فئات من المواطنين بضرورة عدم الخروج من المنزل خلال وقت حدوث العاصفة الترابية لتجنب التأثير السلبي على صحتهم، وهم:

الأطفال، وكبار السن، ومرضى حساسية الصدر، ومرضى الجيوب الأنفية، والحوامل.

كما أن هناك بعض النصائح التي يجب الالتزام بها في حال الاضطرار للخروج إلى الشارع لتقليل حدة التعرض للرياح المثيرة للأتربة، وهي:

ضرورة ارتداء الكمامة، وذلك لمنع دخول الهواء المحمل بالأتربة إلى الشعب الهوائية.

التأكد من غلق نوافذ المنزل والسيارة جيدًا.

ولمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية يجب اصطحاب البخاخات الموصوفة لهم من الطبيب قبل الخروج من المنزل.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 28 مايو 2023، فجاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة.

العظمى 25 والصغرى 20 درجة. مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.