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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

عاشت أكثر من قرن..أمريكية
عاشت أكثر من قرن..أمريكية 102 عاما تكشف سببين وراء صحتها

كشفت المعمرة الأمريكية جويس جاكمان التي احتفلت خلال شهر مايو الحالي بعيد ميلادها الـ 102  عن سببين وراء صحتها واصفة إياهما بأنهما كانا “مفتاحها إلى حياة طويلة”. 

وقالت “جاكمان” من إسكس إنها ترجع سبب عيشيها لأكثر من قرن إلى السعادة بسبب الزواج ومداومتها على أكل الشكولاتة بين كل حين وآخر. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الأحد، فقد فأجا موظفو الرعاية المعمرة الأمريكية بكعكة عيد ميلادها في 9 مايو الجاري وهي تبدو في حالة جيدة. 

معمرة تحتفل بعيد ميلادها 

وعلقت العجوز على احتفالها بأنها لم تكن تريد أن ينتهي اليوم ولا تصدق أنها بلغت من العمر 102 عاما. 

ولا تزال المعمرة الأمريكية تحل الكلمات المقاطعة وتقرأ الجريدة وتتمتع بروح الدعابة مع موظفي دار الرعاية التي تقيم بها. 

وأكدت مديرة دار الرعاية حيث تقيم العجوز: “جويس مقيمة محبوبة جدا، إنها تجعلنا دائما نضحك بحس الفكاهة الرائع الذي تتمتع به وإيجابيتها في نظرتها للحياة”.

وقد تزوجت المعمرة جويس جاكمان من حبيب طفولها تيرينس جاكمان عام 1945، علما بأنه على الرغم من أن الزوجين لم ينجبا أطفالا  فقد أحببت جوي المساعدة في رعاية الأطفال  وعملت أيضا في متجر حلويات قبل الانضمام إلى سلاح الجو الملكي البريطاني في الحرب العالمية الثانية.

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المعمرة الأمريكية جويس جاكمان 102 عاما

 

المعمرة الأمريكية جويس جاكمان 102 عاما
المعمرة الأمريكية جويس جاكمان 102 عاما
المعمرة الأمريكية جويس جاكمان 102 عاما

 

 

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