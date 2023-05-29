العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

يبحث الكثير عن حالة طقس اليوم الاثنين، والذي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليومي ، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

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شديد الحرارة

وبالنسبة لحالة طقس اليوم ، فيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد إذ تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 44 درجة على أقصى جنوب الصعيد وحذر الخبراء من التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة، ويكون طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

شديد الحرارة

عاصفة ترابية

وضمن حالة طقس اليوم ، تشكل الظواهر الجوية نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار

وكشف هيئة الأرصاد في بيانها عن طقس اليوم، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وضمن نشرة طقس اليوم ، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

طقس اليوم

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 32 21

بنهــــا 31 21

دمنهور 30 21

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 31 21

طنطا 30 19

دمياط 27 20

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 21

العريش 27 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 23 9

الطور 31 22

طابا 25 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 25 19

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 18

السلوم 25 18

سيوة 30 18

رأس غارب 30 23

الغردقة 34 24

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 32 22

بني سويف 32 21

المنيا 32 22

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 39 27

الوادي الجديد 35 25

أبوسمبل 44 29