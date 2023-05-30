تراجع أسعار الذهب.. بشرى بشأن الدواجن واللحوم.. وحقيقة ارتباط حورية فرغلي| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:



هبوط في أسعار الذهب اليوم 30-5-2023.. ومفاجأة في عيار 21 |فيديو

عرضت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30_5_2023، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، وأكدت أن أسعار الذهب انخفضت، و هذا أخر سعر للذهب حتى الآن.



بفارق 5 درجات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



بتمويل حكومي| التضامن تزف خبرا سارا لهذه الفئة من المواطنين

قال أشرف أديب، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنه يتم تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية تحقق عائدات اقتصادية لهن، بجانب توفير التمويل لعمل هذه المشروعات وتوفير التسويق لها.



الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الإنتاج الحيواني، وظهر ذلك بشكل كبير من خلال الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج الحيواني الأعلاف وخامات الأعلاف.



وفّرنا عليهم تكاليفه | الصحة تزف خبرا سارا لهذه الفئات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة ، إن الدولة المصرية تتحرك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، من خلال أحد البرامج وهو برنامج تكافل وكرامة.



وزير الصحة : كل تضامننا مع معاناة القطاع الطبي الفلسطيني من صعوبات

قال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، إن مصر تتضامن بالكامل مع من يعانيه القطاع الصحي الفلسطيني من صعوبات وتحديات كثيرة.



إعلامي عربي شهير يعلن خطبته على حورية فرغلي.. والأخيرة: عايز التريند.. تفاصيل

أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس خطوبته على الفنانة حورية فرغلي، حيث نشر نزار صورة جمعته بالفنانة حورية فرغلي عبر حسابه الشخصي بإنستجرام دون تعليق عليها، ونشر فيديو عبر خاصية الستوري وهو يقول إنه شخصية غيورة ولا يرضى بالملابس القصيرة.



الغرف التجارية تكشف حقيقة فرض رسوم تنمية الموارد على البن المستورد

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إن البن ينقسم قسمين، أخضر ومحمص، مشيرا إلى أن النوع الأخضر يأتي خام من الخارج وليس عليه ضرائب أو جمارك إلا 1% فقط على الإستيراد تفرضه الدولة.

" السجائر بتقصر العمر".. 9 مخاطر للتدخين و3 طرق للإقلاع عنه|تعرف عليها

قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب إن التدخين يُعرف بـ القاتل الصامت، حيث يتسبب في وفاة 8 مليون شخص سنويًا، 10 % منهم بسبب أمراض القلب، مؤكدًا أن التدخين له مشاكل عدة على المدخن وعلى المحيطين به.





