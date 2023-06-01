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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر أقوى سيارة كروس أوفر تقدمها BMW في مصر.. دايو ليجانزا أوتوماتيك بسعر مغرٍ 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

سعر أقوى سيارة كروس أوفر تقدمها BMW في مصر | صور

تعتبر السيارة BMW X6 M موديل 2023 الأقوى والأغلى بين إصدارات العملاق البافاري في السوق المصري، حيث تتميز بتصميم فريد من نوعه مختلف عن باقي سيارات الفئة X ، كما تتمتع بأقوى وسائل الرفاهية والأمن والسلامة.

 

سعر أقوى سيارة كروس أوفر تقدمها BMW في مصر | صور

تعتبر السيارة BMW X6 M موديل 2023 الأقوى والأغلى بين إصدارات العملاق البافاري في السوق المصري، حيث تتميز بتصميم فريد من نوعه مختلف عن باقي سيارات الفئة X ، كما تتمتع بأقوى وسائل الرفاهية والأمن والسلامة.

 

تعرف على أهم أسباب مشاكل الفرامل في سيارتك وكيفية تجنبها

تحتاج الفرامل متابعة وعناية خاصة بصفة مستمرة، وصيانة دائمة عند ملاحظة أي مشاكل بها، تعتبر الفرامل أحد أهم الأجزاء داخل السيارة، حيث ترتبط بسلامة السائق ارتباطًا وثيقاً.

 

دايو ليجانزا أوتوماتيك بسعر مغرٍ | تفاصيل

ظهرت السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 للمرة الأولى عام 1997 و استمر انتاجها حتي عام 2002 و لكن استمر تصنيع دايو ليجانزا في مصر حتي عام 2008 تقريبا .

 

BMW وأودي .. 5 سيارات رياضية جديد في مصر| صور

يشهد السوق المصري نمواً كبيراً في قطاع السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر، والتي تجاوزت أسعارها المليون جنيه مؤخراً.

 

تحت 600 ألف جنيه| سيارات مميزة 2023 متوافرة الاَن

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، وتتنوع تلك الإصدارات بفئاتها سواء كنات سيدان أو هاتشباك أو كروس أوفر، وذلك لأتاحه جميع فئات السيارات بطرازاتها الجديدة أمام المواطنين المصريين لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم .

BMW دايو ليجانزا أوتوماتيك دايو كروس اوفر مصر

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