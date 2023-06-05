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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

حسين الشحات
حسين الشحات

انتهت مباراة الأهلي والوداد في جولة الذهاب في القاهرة بتفوق النادي الأهلي على نظيره المغربي بنتيجة 2 / 1 في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

وتقدم الأهلي فى الشوط الأول عن طريق بيرسي تاو، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الشوط الثاني ونجح لاعب الوداد سيف الدين، فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة فى تقليل الفارق ليؤجل الحسم إلى مباراة الإياب فى المغرب الأسبوع المقبل.

لقطة المباراة 

في الدقيقة 87 من عمر المباراة أجرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تبديلًا بخروج حسين الشحات والدفع بأحمد عبد القادر.

خروج حسين الشحات جاء بعد هدف الوداد مباشرة، بينما كان حسين الشحات متوهجًا ويلعب بحماسة زائدة لإدراك الهدف الثالث وتوسيع الفارق.

سر غضب وانفعال حسين الشحات 

ومن المعروف عن حسين الشحات خروجه من المباراة في أي وقت دون امتعاض أو تذمر، لكن الغريب أن تغيير حسين الشحات هذه المرة صاحبه غضب عارم من اللاعب.

حسين الشحات لم يصب غضبه على شخص بالتحديد لكنه أشار بيده منفعلًا عدة مرات نحو المرمى متمتمًا بكلمات ولغة انفعالية غير مسموعة.

وظهر واضحًا أن حسين الشحات كان غاضبًا بسبب استقبال دفاعات الأهلي هدفًا في مرمى الفريق، لم يكن يتمناه اللاعبون في هذا التوقيت.

وبينما كان حسين الشحات يفكر في شدّ اللاعبين وتحميسهم نحو الهجوم لتسجيل الهدف الثالث، فاجأه كولر بالتغيير.

هل يتم توقيع عقوبات على حسين الشحات ؟

وفقًا لتقارير، فإن النادي الأهلي لا يفكر في الوقت الحالي سوى في مباراة الإياب في الدار البيضاء، في مركب محمد الخامس.

ولن يتخذ الأهلي أية اجراءات تجاه حسين الشحات الذي نال تقدير الجماهير كأفضل لاعب في مباراة اليوم.

واستطاع حسين الشحات صناعة هدفي المباراة عبر تمريرتين بالعرض لكل من بيرسي تاو وكهربا.

ماذا يحتاج الأهلي من مباراة الإياب ؟

يحتاج الأهلي أمام الوداد في مباراة الإياب بالدار البيضاء، اللعب على نتيجة التعادل سلبًا كانت أم ايجابًا بأي نتيجة.

كما ينتفع الأهلي بأي خسارة بفارق هدف واحد، شريطة أن تكون نتيجة أكبر من نتيجة الذهاب، أي 3 / 2 أو 4/ 3 .. وهكذا.

وبالتأكيد أي فوز للأهلي يمنحه البطولة مباشرة، والخروج بنتيجة الذهاب تذهب بالفريقين للوقت الإضافي، بينما الهزيمة 1 / 0 تمنح البطولة للوداد. 

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